Papara, Pakistan merkezli SadaPay’i satın aldı

Brandon Timinsky tarafından 2019'da kurulan, kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ve yıllık 1,5 milyar dolar ödeme hacmine ulaşan SadaPay, hızlı büyüyen elektronik para kuruluşları arasında yer alıyor. Mastercard işbirliğiyle Orta Doğu ve Asya (MEA) bölgesindeki ilk numarasız banka kartını kullanıma sunan SadaPay, Pakistan'da finansal dönüşümün öncüsü olarak öne çıkıyor.

SadaPay, kuruluşundan bu yana, Recharge Capital ve Kingsway Capital liderliğindeki iki turda 20 milyon dolar yatırım aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara CEO’su Emre Kenci, "Son yıllarda ülkede gerçekleşen en önemli fintech yatırımı olan bu satın alma ile SadaPay'in yenilikçi ve cesur atılımlarını, Papara'nın güçlü teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla güçlendirerek SadaPay'in bölgenin en önemli fintech oyuncusu haline gelmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

