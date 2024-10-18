Param, Nebim Yazılım'ın çoğunluk hisselerini satın alacak

Param'dan yapılan açıklamaya göre, Param ve perakende, toptan satış ve üretim sektörleri için optimize edilmiş ERP ve mağazacılık yazılımlarını geliştiren Nebim Yazılım, yasal mercilerden onay süreçlerini tamamladı.

Bu stratejik satın alma, Param'ın finansal teknoloji çözümlerini daha geniş bir sektöre yayma, teknoloji altyapısını güçlendirme ve bütünleşik finans hizmetleri portföyünü genişletme vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.

Param, Nebim Yazılım'ın çoğunluk hisselerinin satın alınmasıyla birlikte büyüme stratejisini hızlandırarak perakende ve ticaret sektörlerindeki etkisini artırmayı ve bu alanlara özel finansal teknoloji çözümlerini geliştirmeyi hedefliyor.

Özellikle, Param'ın ürün portföyüne ERP çözümlerinin eklenmesi, finansal hizmetlerin yönetiminde verimliliği artıracak ve müşterilere sunulan hizmetlerin kapsamını genişletecek.

"Nebim'i olduğu noktadan çok daha iyi yerlere getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, Nebim Yazılım'ın çoğunluk hisselerini satın almak üzere anlaştıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

YIlmaz, Nebim Yazılım gibi köklü ve yenilikçi bir şirketle güçlerini birleştirmenin, fintek ekosistemleri için büyük bir kazanç olduğuna inandıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Nebim Yazılım'ın ERP çözümlerini grup şirketlerimizin bir parçası haline getirmek, müşterilerimize daha kapsamlı ve entegre çözümler sunmamıza imkan tanıyacak ve sektördeki yenilikçi yaklaşımlarımızı pekiştirecek. Nebim'in geldiği noktada büyük emeği geçen öncelikle Jef Sisa ve Murat Demiroğlu'na, Nebim'e gönül ve emek vermiş tüm çalışanlarıyla iş ortaklarına çok teşekkür ediyoruz. Jef Bey, Murat Bey ve tüm Nebim ailesiyle birlikte Nebim'i olduğu noktadan çok daha iyi yerlere getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Jef Sisa da Param ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin Nebim Yazılım'ın yıllardır geliştirdiği yenilikçi çözümleri daha geniş bir platformda sunmalarına olanak tanıyacağını ifade ederek, Param'ın güçlü fintek altyapısı ve geniş müşteri ağıyla birleşen ERP çözümlerinin sektörün ihtiyaçlarına daha iyi cevap vereceğini ve iş dünyasına katma değer sağlayacağını kaydetti.