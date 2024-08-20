Paris Olimpiyatları'nda ne kadar kart harcaması yapıldı?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın 11 Ağustos'ta gerçekleştirilen kapanış töreni ile sona ermesiyle birlikte, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın resmi ödeme teknolojisi ortağı Visa, Paris 2024'ün Fransa'daki turizm ve harcamalar üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyan yeni veriler yayınladı. Paris, Olimpiyat Oyunları'nın ilk haftasında, 2023'ün aynı dönemine kıyasla %42 daha fazla Visa kart kullanıcısına ev sahipliği yaptı. Olimpiyat Oyunları etkinliklerinin gerçekleştiği diğer şehirlerde de ziyaretçi sayıları ve harcama miktarlarında önemli artışlar görüldü.

Paris küresel bir destinasyon olarak liderliğini güçlendiriyor

• Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Paris'e seyahat eden Visa kart kullanıcılarının sayısında %42 artış gerçekleşti.

• Paris 2024'e ev sahipliği yapan diğer şehirler de Olimpiyat Oyunları'ndan fayda gördü: Lille %188, Saint-Etienne %150 ve Marsilya %48 ziyaretçi artışı kaydetti.

• Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Visa kart kullanıcılarının sayısı bir önceki yıla göre %72'lik artışla tüm ülkelerden gelen ziyaretçiler arasında en büyük paya sahip olurken, bunu Latin Amerika ve Karayipler (+%62) ve Asya Pasifik (+%57) takip etti.

• İngiltere (+%53) ve Almanya (+%53) da dahil olmak üzere Avrupa'daki Visa kart kullanıcıları da Fransa'ya seyahat etti.

Öne çıkan harcama trendleri

,Paris’teki Visa kart kullanıcılarının harcamaları da, bir önceki yıla göre artış gösterdi. Harcamalarda en büyük artışı %42 ile İngiltere'den gelen ziyaretçiler yaparken, onları Latin Amerika ve Karayipler (%34 artış) ve Amerika Birleşik Devletleri (%32 artış) takip etti.

Paris 2024 oyunlarına izleyici olarak katılan Visa kart kullanıcıları, katılmayanlara göre %20 daha fazla harcama yaptı. Avrupalı izleyicilerin (Fransa hariç) %39'u daha fazla harcama gerçekleştirdi.

Paris'teki harcama seviyelerinde bir önceki yıla göre en önemli artış %49 ile restoran harcamalarında görüldü.

Visa Avrupa CEO’su Charlotte Hogg, “Verilerimiz, Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmanın, Paris ekonomisini canlandırdığına işaret ediyor. Paris her zaman dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri oldu, ancak Paris'i Olimpiyat Oyunları için ziyaret etmenin veya oyunları şehrin birçok ikonik noktasında gerçekleşen etkinliklerde uzaktan izlemenin büyüleyici etkisinin, önümüzdeki yıllarda da birçok ziyaretçiyi buraya çekeceğine inancım tam. Visa olarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın unutulmaz bir deneyime dönüşmesinde pay sahibi olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Visa'nın Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ödeme sistemleri sağlama konusunda üstlendiği sorumluluk, güçlü ve lokasyona özel bir planlama ile geniş ölçekli bir uygulama operasyonunu beraberinde getirdi. Son üç yıl boyunca, Paris 2024 Organizasyon Komitesi ile el ele çalışan Visa, Paris ve diğer ev sahibi şehirlere özel bir ödeme ağı kurarak, 32 Olimpik ve 16 Paralimpik lokasyonda toplam 3.500 satış noktasında Visa ile temassız ödemelerin kabulünü sağladı.

Visa, oyunlar sırasında izleyicileri ve turistleri yerel işletmelerle buluşturmak için “Visa Go” uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamaya https://go.paris.visa.com/home linkinden ulaşılabiliyor.