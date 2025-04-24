Pazarlama dünyasında ezberler bozuluyor. Artan maliyetler, küçülen bütçeler ve hızla değişen iletişim ihtiyaçları markaları daha verimli çözümler aramaya itiyor. İşte bu noktada devreye, yeni nesil ajans modeliyle fark yaratan bir oyuncu giriyor: BFAM Solutions.

Kreatif ve prodüksiyon süreçlerini aynı çatı altında birleştiren BFAM, son olarak bir markayla yaptığı çalışmada pazarlama bütçesini yüzde 48 oranında düşürmeyi başardı. 2024’te yüzde 142 büyüme yakalayan BFAM’ın kurucu ortağı Mürşid Hüseyin Çantay, bu başarının sırlarını ve “hepsi bir arada” hizmet yaklaşımının sektörde yarattığı dönüşümü bizimle paylaştı.

Çantay, şunları anlattı:

Yeni bir markayla çalışmaya başladığınızda pazarlama bütçesinde yüzde 48 tasarruf sağladınız. Bu oldukça dikkat çekici bir oran. Bu tasarrufu mümkün kılan yöntem neydi?

Yeni bir markayla çalışmaya başladığımızda ilk iş olarak mevcut iletişim ve prodüksiyon süreçlerini detaylı analiz ettik. Bu sayede, geleneksel yapılarda sıkça görülen bütçe israfı ve operasyonel fazlalıkları tespit ettik. Öncelikle tüm süreci tek elden yönettik. Kreatif, prodüksiyon ve post-prodüksiyon süreçlerini entegre ettik. Böylece dış kaynak maliyetleri ve zaman kayıpları minimize edildi. Sonra modüler içerik ürettik. Tek bir ana prodüksiyondan, farklı mecralara uygun içerikler tasarlayarak tekrarlayan çekim ihtiyaçlarını ortadan kaldırdık. Ardından veriye dayalı planlama yaptık. Hedef kitle analizleriyle kampanyaları önceden test ettik, deneme-yanılma bütçesinden tasarruf sağladık. Son olarak da revizyon süreçlerini sadeleştirdik. Net brief ve net kararlarla onay süreçlerini hızlandırdık, revizyonları yüzde 70 azalttık. Sonuç olarak, pazarlama bütçesinde yüzde 48 tasarruf sağladık. Aynı zamanda kampanya süresi kısaldı, içerik sayısı arttı ve etkileşim oranları yükseldi.

BFAM Solutions olarak “kreatif + prodüksiyon” hizmetini entegre sunuyorsunuz. Bu model tam olarak nasıl çalışıyor?

Geleneksel ajanslarda fikir ve uygulama farklı ekipler arasında dağılır; bu da zaman kaybı ve maliyet artışı yaratır. BFAM olarak kreatif ve prodüksiyonu aynı ekipte birleştiriyoruz. Fikir geliştirme aşamasından itibaren prodüksiyon süreci planlanıyor, böylece uygulanabilir, çok mecralı ve etkili içerikler ortaya çıkıyor. Örneğin, 1 günlük çekimde; TV spotu, sosyal medya videoları, ürün tanıtımları ve backstage içeriklerini aynı anda üretebiliyoruz. Bu model, hız, maliyet avantajı ve tutarlı marka dili sağlıyor.

Yüzde 48 tasarruf sağladığınız markada hangi uygulamalar en çok fark yarattı?

En büyük farkı üretim süreçlerinde modüler yapı kurarak sağladık. Reklam filmi olarak tüm mecralar için tek çekim günüyle çoklu içerik üretildi. Yüzde 50 zaman, yüzde 35 bütçe tasarrufu sağlandı. Kampanya başlarken sosyal medya içerikleri hazırdı. Bu da yüzde 27 daha fazla organik erişim getirdi. Tasarım konusunda ise tek görsel, 7 farklı mecrada kullanılacak şekilde uyarlandı. Tasarım maliyeti yüzde 42 azaldı, tıklama oranı ise yüzde 18 arttı. Bu sistematik verimlilik, markanın tüm iletişim yapısına yayıldı.

Markaların size yönelme sebepleri neler?

Markalar artık birden fazla ajansla çalışmak istemiyor. Tek çatı altında çözüm üreten, hızlı ve ölçülebilir iş yapan yapılar tercih ediliyor. BFAM modeli: Tek brief, tek ekip, strateji + kreatif + prodüksiyon + dijital içerik, düşük revizyon, yüksek isabet şeklinde özetlenebilir. Klasik modellerde deneme-yanılma bütçesi varken, biz her işte veriye ve sonuçlara dayalı ilerliyoruz. Markalar daha azla daha çok iş yapma ihtiyacını bizimle çözüyor.

Ajans modelinde yaşanan dönüşüm sektöre nasıl bir paradigma kayması getiriyor?

Klasik ajans yapıları artık yavaş kalıyor. Ağır hiyerarşiler, kopuk ekipler, yüksek giderler günümüz ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Markalar daha çevik, entegre ve sahiplenen yapılar arıyor. Bu yüzden inhouse ya da hibrit modeller yükselişte. BFAM olarak, bu geçişin tam ortasında konumlanıyoruz. Ajans artık dış paydaş değil, içeride düşünen bir yol arkadaşı olmalı. Ajans dünyasında artık büyük değişimler yaşanıyor. Gelecek; entegre, çevik ve veri odaklı ajansların olacak.