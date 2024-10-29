Pınar’a "SIAL Innovation" ödülü

Pınar, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 285 bin profesyonelin 400 bin’den fazla ürün ve yeniliği sergilediği SIAL Paris 2024’te büyük bir başarıya imza attı.

Glütensiz Pizza Tabanı ile Farka İmza Attılar

Pınar Et tarafından geliştirilen Glütensiz Pizza Tabanı, sağlıklı ve lezzetli alternatifler arayan tüketiciler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Glütensiz beslenmeye yönelik bu inovatif ürün, fuarda sergilenen yüzlerce ürün arasından sıyrılarak “SIAL Innovation” ödülünü kazandı. Bu ödül, Pınar’ın farklı kategorilerde de inovasyona verdiği önemi ve liderliğini bir kez daha pekiştirdi. Fuar’da Türkiye mutfağının geleneksel lezzetleri olan simit ve Pınar börek ailesinin en yeni üyesi Tahinli Börek ziyaretçiler tarafından büyük beğeni gördü.

İnovatif Ürünlere Yoğun İlgi

Dünya mutfaklarının yoğun ilgi gören kategorisi vegan ürünlere yönelik Pınar Et tarafından geliştirilen Planty markalı vegan ürünler başta Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinden gelen ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşılandı.



