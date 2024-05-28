Pınar Süt’ten 300 milyon liralık yatırım

Pınar Süt, “Nesillerin Sağlığı, Nesillerin Yarını” vizyonuyla ambalajlarını yeniledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pınar Süt’ün yeni nesil ambalajı, özel kapağı ile tüketiciye kolay açma ve çevirme deneyimi sunarken geniş ağız çapı ile kesintisiz ve kontrollü dökme performansı sağlıyor.

Üretime geçtikleri ilk günden bu yana gıda güvenliği, kalite ve inovasyona verdikleri öneme dikkat çeken Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, amaçlarının her zaman için sağlıklı ve mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunmak ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen çalışmalar gerçekleştirebilmek olduğunu belirtti.

Kuruldukları yıldan bu yana sektörlerini geliştirmek için yeni yatırımlar yaptıklarını söyleyen İdil Yiğitbaşı;

“2024 yılında da yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Yenilik ve kaliteden ödün vermeden, tüketicilerimize en iyi ürünleri ve hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ilk defa tüketicilerimiz ile buluşacak yeni nesil ambalajımız da bu vizyonumuzun bir yansımasıdır. Pınar Süt'ün uzun yıllara dayanan tecrübesini, tüketicilerimizin beklentilerini ve sektördeki en son teknolojiyi bir araya getirerek ortaya çıkardığımız yeni nesil ambalajımız, birçok açıdan fark yaratıyor. Kolay açılabilir kapağı, geniş ağız çapı ve dökme performansıyla, modern tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle tüketicilerimize değer katacak bir ürün sunuyoruz. Bizim için önemli olan sadece ürünlerimizin kalitesi değil, aynı zamanda tüketicilerimizin memnuniyetidir. Bu nedenle, yeni nesil ambalajımızı tüketicilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla geliştirdik. Katkısız, doğal ve ilk günkü tazeliğini koruduğumuz sütümüzü Türkiye’nin en güçlü satış teşkilatı ile ülkemizin her noktasında ulaştırarak herkesin süt içebilmesine destek olduk. Tam 50 yıldır çiftçilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm iş ortaklarımızla Nesillerin Sağlığı Nesillerin Yarını için yenilikçi, sağlıklı ve lezzetli ürünlerimizle tüketicilerimizin yanındayız. Bu vesileyle tüm sektör paydaşlarımızın 1 Haziran Dünya Süt Günü’nü kutluyorum" dedi.