Proemtia 1. yılında sektör temsilcileriyle buluştu

Demir çelik ve alüminyum sektöründen iş insanları, İş Bankası iştiraki endüstriyel pazaryeri platformu Proemtia’nın “1. Yıl ve İstanbul Sektör Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmalarını, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Proemtia CEO’su Umut Feyzioğlu gerçekleştirdi.

İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte; demir çelik ve alüminyum ürünleriyle başlamak üzere endüstriyel ürünlerin ticaretine aracılık etmek amacıyla İş Bankası Grubu tarafından kurulan Türkiye’nin en büyük endüstriyel pazaryeri platformu Proemtia, 1. yılını kutladı.

“Verimliliğin iki temel taşı; dijitalleşme ve yeşil dönüşüm”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin GSYİH’sında en büyük payı alan imalat sanayi sektöründeki her yüzde 1’lik artışın ekonomik büyümeyi binde 5 oranında artırdığının altını çizerek, “Ülkemizdeki temel sorun da aslında sektörlerdeki verimlilik artışı. Orta Vadeli Programı da dikkate alırsak, bu artışın önümüzdeki 3 yılda 2 temel taşı var: Biri dijitalleşme, diğeri yeşil dönüşüm. Bu iki dönüşümü başarmak durumundayız” dedi.

Aran, imalat sanayiinin gelişmesine, pazarın güçlenmesine, derinleşmesine ve dijitalleşmesine katkı sağlayacak olan Proemtia ile ödemelere aracılık ederken pazar yeri mantığıyla alıcıların ve satıcıların zahmetsiz bir şekilde buluşup iş gücünden daha etkin yararlanmasına da öncülük etmek istediklerini belirtti.

Dijitalleşmenin sektörleri değiştirmedeki, geliştirmedeki gücüne vurgu yapan Aran, özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda bilançosunu iyi yöneten ve verimlilik artışını sağlayan şirketlerin başarıyla ilerleyeceğini söyledi. Böyle dönemlerde iş birlikleri ve ortaklıkların taşıdığı öneme işaret eden Aran, “Kreditör olmanın yanı sıra mevzuatın izin verdiği sınırlar ve öz kaynağımızın verdiği imkânlar çerçevesinde ekonomi için kritik olan her konuda finansör olmanın ötesine geçerek gerekli iş birliklerinin içinde yer alacak esnekliğe sahibiz” diye konuştu.

“Proemtia, Türkiye’nin en büyük B2B pazar yeri haline geldi”

Umut Feyzioğlu ise bundan 1 yıl önce endüstriyel ürün ve emtia ticaretini dijitalleştirme misyonuyla yola çıktıklarını, birçok sektörün ana girdisi olması nedeniyle demir çelik sektörüne öncelik verdiklerini hatırlattı. Feyzioğlu, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde Proemtia ekibi olarak yüz yüze 2.000 ziyaret gerçekleştirdik 40 şehirdeki potansiyel alıcı ve satıcılarımızı yüz yüze ziyaret ettik. 1 yılın sonunda Türkiye genelinde 16.000 alıcı, 500 satıcı ve 3,7 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştık. Bugün itibarıyla internet sitesi haftalık 12.000 kullanıcı tarafından ziyaret edilen, her iş günü ortalama 60 yeni alıcının üye olduğu Proemtia, Türkiye’nin en büyük işletmeler arası (“B2B”) pazar yeri haline geldi ve şunu söyleyebilirim ki demir çelik ticaretini dijitalleştirdi.‘’

Gelecek hedeflerine de değinen Feyzioğlu, indirim isteme, yeni lojistik çözümleri, ürün bedeli iade garantisi ve yükleme öncesi gözetim sertifikası gibi yeniliklerini de pazaryerine kazandırarak büyümeye devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlikte; Dr. Barış Esen moderatörlüğünde düzenlenen “Demir Çelik ve Alüminyum Sektöründeki Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri” konulu panelde demir çelik ve alüminyum sektörü ele alındı.

Etkinliğin sonunda ise Prof. Dr. Özgür Demirtaş “Ekonomi, Para, Gelecek ve Siz’’ konulu sunumu ile güncel ekonomik değerlendirmelerde bulundu.