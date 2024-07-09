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Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay

Rekabet Kurulu, bazı devralma, ortak kontrol tesis edilmesi başvurularını sonuçlandırdı.

09 Temmuz 2024 | 14:53
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Quinag Acquisition (FDI) Limited'in, dolaylı kontrolünün KKR&Co. Inc. tarafından devralınmasıyla sonuçlanacak şekilde, ihraç edilmiş sermayesinin tamamının KKR&Co. Inc.nin çeşitli iştirakleri tarafından danışmanlık verilen ve yönetilen yatırım fonları, araçlar ve/veya hesapların dolaylı olarak tamamına sahip olduğu özel amaçlı şirket Hulk Asia Holdings II Pte. Ltd aracılığıyla devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Immedica Pharma Holding AB'nin tüm hisselerinin, KKR&Co ve çeşitli iştirakleri tarafından yönetilen ve danışmanlık verilen fonlar, araçlar ve/veya hesapların dolaylı olarak tamamına sahip olduğu özel amaçlı bir araç şirket Poseidon Bidco AB aracılığıyla devralınması ve nihai olarak KKR&Co ve Impilo AB'nin Immedica Pharma Holding AB üzerinde dolaylı ortak kontrol tesis etmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Suez RV France S.A, Eramet S.A. ve The Future Is Neutral S.A.S. tarafından, elektrikli araçlar için ömrünü tamamlamış lityum-iyon aküler için geri dönüşüm çözümü oluşturmayı amaçlayan dikey entegre iki ortak girişim şirketi (NewCo) oluşturulması işlemi uygun görüldü.

Tamer Çiçek'in tek kontrolündeki Adonis İstanbul Turizm ve Havacılık AŞ tarafından geliştirilen "kaynak kod" tanımlanan Adonis Teknolojilerinin ADN İstanbul Turizm AŞ'ye devrini takiben seyahat acenteliği alanında faaliyet gösteren ADN İstanbul Turizm AŞ'nin ve Dubai'de faaliyet göstermek üzere kurulmuş Assos Tourism L.L.C'nin paylarının tamamının yine seyahat acenteliği alanında faaliyet gösteren Go Global Travel Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Gürsoy Ailesi'nin tek kontrolünde bulunan Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Turkey Growth Fund IV L.P. tarafından dolaylı şekilde devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin halihazırda dolaylı olarak ortak kontrolüne sahip olduğu ICT Bulut Bilişim AŞ'nin tek kontrolünü, DX Technology Services and Investment B.V aracılığıyla devralması işlemi uygun görüldü.

Suphi İsa Perilioğlu tarafından tek kontrol edilen Vitalis Teknoloji AŞ üzerinde Mia Teknoloji AŞ, Ali Gökhan Beltekin ve İhsan Ünal tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi.

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Kuantum Siber Güvenlik Yazılım İnternet Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'de sermaye artırımı yoluyla pay sahibi olması ve Kuantum Siber Güvenlik Yazılım İnternet Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Tuncay Karaman'ın ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin belli orandaki hisselerinin Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Single Use Support GmbH'ın tek kontrolünün Novo Holdings A/S tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Acorda Therapeutics Inc.'in belirli varlıklarının Merz Pharmaceuticals, LLC aracılığıyla Merz Pharma GmbH & Co. KGaA tarafından devralınması işlemine izin verildi.

 

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Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
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