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Roketsan ve Teknik Alüminyum'a proje bazlı devlet yardımı

Ankara, Kırıkkale ve Tekirdağ'daki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı.

20 Nisan 2024 | 09:32
Roketsan ve Teknik Alüminyum'a proje bazlı devlet yardımı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, proje bazlı devlet yardımı sağlanacak Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret AŞ tarafından Ankara ve Kırıkkale'de savunma sistemleri üretim tesisi kurulacak.

Başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 olan projenin yatırım süresi 7 yıl olarak belirlendi. Tevsi yatırımı olarak planlanan projede öngörülen sabit yatırım tutarı 13 milyar 250 milyon 514 bin lira, nitelikli personel sayısı 200 olarak tespit edildi. Yatırım süresi sonunda yılda 12 bin 575 adet ilave kapasite sağlanması öngörülüyor.

Projeye sağlanacak hibe desteği, yatırımcı ile TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasında yapılacak Ar-Ge İşbirliği Protokolü kapsamında SAGE'den alınacak Ar-Ge hizmeti için 5 yıl boyunca hizmet bedelinin yüzde 50'si kadar uygulanacak.

Söz konusu projenin proje bazlı devlet desteğinden yararlanmasına yönelik daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ise yürürlükten kaldırıldı.

Tekirdağ'a yassı mamul yatırımı

Öte yandan, Teknik Alüminyum Sanayi AŞ'nin Tekirdağ'da yapacağı "direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretim tesisi" de proje bazlı devlet yardımından yararlanacak.

Başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olan ve komple yeni yatırım olarak öngörülen projenin süresi 3 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 11 milyar 316 milyon 241 bin lira oldu. Yatırım sonunda yılda 400 bin ton mamul üretilmesi bekleniyor.

Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan söz konusu yatırımlar, KDV istisnası, KDV iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, nitelikli personel desteği, enerji, yatırım yeri tahsisi, faiz ve/veya kar payı desteği gibi teşviklerden yararlanacak.

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