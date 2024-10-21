Rönesans Holding'ten yapılan açıklamada Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş – Başakşehir Kesimi için finansal kapanışın gerçekleştirildiği bildirildi. Proje, 1,6 kilometrelik eğik askılı köprünün yanı sıra çok sayıda üst ve alt geçidi içeren 31,3 kilometrelik bir ücretli yolu kapsıyor.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Nakkaş-Başakşehir projesi ile ilgili şunları söyledi:

“Nakkaş-Başakşehir Otoyol Projesi ile Türkiye’de ulaştırma alanında yeni bir standart belirliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje boyunca bize duydukları güven ve Türkiye'ye yaptıkları yatırım için Samsung C&T Corporation liderliğindeki konsorsiyum ortaklarımıza teşekkür ederiz. Otoyol, İstanbul’daki yolcu ve işletmeler için seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacak, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında da önemli bir rol oynayacak. Sosyal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak inşa edilecek bu otoyol projesinin, ilerleyen süreçte ülkemizdeki ve yurt dışındaki altyapı projelerine de örnek olmasını umuyoruz.”

Samsung C&T Başkanı ve CEO’su Se Chul Oh yaptığı açıklamada, "Bu proje, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek. K-Team’in, Koreli bir müteahhit olarak sunduğu teknik deneyim ve Korea Expressway Corporation, KIND ve PIS Fonu gibi kamu kuruluşlarının sağladığı destekler, proje için büyük bir önem taşıyor. Türkiye, BDT ve Doğu Avrupa pazarlarında, Rönesans ile kurduğumuz başarılı ortaklık gibi yeni iş birlikleri yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

