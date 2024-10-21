ARA
DOLAR
34,25
-0,04%
DOLAR
EURO
37,07
-0,54%
EURO
GRAM ALTIN
2993,57
-0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
8654,39
-1,58%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş – Başakşehir Kesiminin finansal kapanışı yapıldı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş – Başakşehir Kesiminin finansal kapanışı yapıldı

Rönesans Holding, 1,43 milyar Euro yatırım değerine sahip Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8. Kesimi olan Nakkaş-Başakşehir Kesimi’nin finansal kapanış törenini 18 Ekim Cuma günü gerçekleştirdi.

21 Ekim 2024 | 17:59
Son Güncellenme: 21 Ekim 2024 | 18:00
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş – Başakşehir Kesiminin finansal kapanışı yapıldı

Rönesans Holding'ten yapılan açıklamada Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş – Başakşehir Kesimi için finansal kapanışın gerçekleştirildiği bildirildi. Proje, 1,6 kilometrelik eğik askılı köprünün yanı sıra çok sayıda üst ve alt geçidi içeren 31,3 kilometrelik bir ücretli yolu kapsıyor.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Nakkaş-Başakşehir projesi ile ilgili şunları söyledi:

 “Nakkaş-Başakşehir Otoyol Projesi ile Türkiye’de ulaştırma alanında yeni bir standart belirliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje boyunca bize duydukları güven ve Türkiye'ye yaptıkları yatırım için Samsung C&T Corporation liderliğindeki konsorsiyum ortaklarımıza teşekkür ederiz. Otoyol, İstanbul’daki yolcu ve işletmeler için seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacak, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında da önemli bir rol oynayacak. Sosyal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak inşa edilecek bu otoyol projesinin, ilerleyen süreçte ülkemizdeki ve yurt dışındaki altyapı projelerine de örnek olmasını umuyoruz.”

Samsung C&T Başkanı ve CEO’su Se Chul Oh yaptığı açıklamada, "Bu proje, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek. K-Team’in, Koreli bir müteahhit olarak sunduğu teknik deneyim ve Korea Expressway Corporation, KIND ve PIS Fonu gibi kamu kuruluşlarının sağladığı destekler, proje için büyük bir önem taşıyor. Türkiye, BDT ve Doğu Avrupa pazarlarında, Rönesans ile kurduğumuz başarılı ortaklık gibi yeni iş birlikleri yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2993,57 -0,13%
  • ALTIN ONS 2718,94 -0,1%
  • BIST 100 8654,39 -1,58%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,749 0,816%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38381 0,29862%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,8 0,0517%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2452 -0,04%
  • EURO/DOLAR 1,0815 -0,4918%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0728 -0,54%
  • STERLIN/DOLAR 1,29827 -0,52333%
Borsa Haberleri
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.10.2024)
GERİ
İLERİ
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.10.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL