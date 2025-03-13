Sanovel'den kadınlar için 'Sen Değerlisin' etkinliği

Türk ilaç endüstrisinde 42 yıldır faaliyet gösteren Sanovel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemiyle çalışanlarını bir araya getirdi. Kadınların toplumdaki ve iş dünyasındaki rolüne dikkat çeken ve “Sen Değerlisin” temasıyla düzenlenen etkinlik boyunca, şefkat ve özdeğer farkındalığı kapsamında ilham verici konuşmalar, samimi paylaşımlar yapıldı.

Sanovel Kadın Liderler Paneli’ne ev sahipliği yapan etkinlikte Denge Merkezi Danışmanlık CEO'su ve Erickson Coaching International Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zerrin Başer, şefkat, öz şefkat ve özdeğer kavramlarını ve bu kavramların kadınların hayatındaki önemini ele alırken, Sanovel CEO’su Hülya Yalın, Kalite Direktörü Burcu Polat ve İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Oral, toplumsal ve ekonomik yaşamda kadının varlığına dair önemli paylaşımlarda bulundu. Panelin ardından sunucu Asuman Krause, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın rollerine dair samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlik, perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir’in ritimleriyle son bulurken, katılımcılar bir arada olmanın keyfini çıkardı.

“Cesaret güçlü liderler yaratır”

Dr. Zerrin Başer, kadınların kendileriyle pozitif ilişki kurmasının önemine vurgu yaparak, yaşanmış hikayelerden örnekler sundu. Sanovel CEO’su Hülya Yalın, “Hata yapmaktan korkmamak, doğru ve güçlü adımlar atmamızı sağlar ve bu da hepimizin güçlü liderler olmasını destekler” diyerek, cesaretin önemine dikkat çekti ve başarılı liderliğin sırlarını paylaştı. Sanovel Kalite Direktörü Burcu Polat ise Sanovel’deki liderlik anlayışını şu şekilde ifade etti: “Geleneksel liderlik modellerinin yerini, empatik, duyarlı ve kırılgan liderlik anlayışı almaya başladı. Kırılgan liderler, zayıflıklarını ve insani yönlerini sergileyen, çalışanlarına destek olan liderlerdir. Bu anlayışla Sanovel’de, açık ve dürüst iletişime teşvik ederek, hata yapmaktan korkmayan bir kültür yaratmaya çalışıyoruz.”

Derya Oral: Liderlik yetkinliklerimizin temelinde empati var

Panel kapsamında önemli mesajlar veren Sanovel İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Oral, organizasyonda empati, kapsayıcılık ve şefkat kavramlarına vurgu yaparak şu mesajları aktardı: “Bugün, farkındalıkla şefkati, öz değeri ve öz şefkati hatırlamak ve bu değerleri hem kendimize hem de ekip arkadaşlarımıza daha kapsayıcı, empatik bir şekilde yansıtmak için bir fırsat olabilir. Sanovel davranış modelimizi dizayn ederken, liderlik yetkinliklerinin temeline empatiyi özellikle konumladık. Empatiye yetkinlik setinde yer veren öncü şirketlerden bir tanesi olduk. İşi başarıya ulaştırmak için çok çeşitli yollar var ve biz azmimizle, kararlılığımızla, çalışkanlığımızla yoldaki engelleri aşarak sonuca ulaşıyoruz. Burada kritik olan, bunu yaparken incitmeden, mümkünse empatiyle, hoşgörüyle, zarafetle ve nezaketle ilerlemek. Bu da bizim davranışsal önceliklerimizden bir tanesi.”