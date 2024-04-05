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SASA'dan Berlin'deki yapay zeka araştırma merkezi ZEKI'ye üyelik başvurusu

SASA, tüm sistem ve süreçlerinde yapay zekadan yararlanma hedefi kapsamında Berlin'de faaliyet gösteren Deneyimlenebilir Yapay Zeka ve Dijitalleşme Araştırma Merkezi ZEKI'ye üyelik başvurusunda bulundu.

05 Nisan 2024 | 12:11
SASA'dan Berlin'deki yapay zeka araştırma merkezi ZEKI'ye üyelik başvurusu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SASA, ZEKI ile yapacağı işbirliği kapsamında, üretim süreçlerinde verimliliği artırmaktan çalışanların şartlarını iyileştirmeye kadar pek çok alanda yapay zeka uygulamalarını hayata geçirmeyi hedefliyor.

Ayrıca şirket, halihazırda otomasyona dayalı olan üretim süreçlerinin dijital güvenliği konusunda da çalışmalar yapmayı amaçlıyor.

Söz konusu üyelik başvurusu, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu liderliğindeki SASA heyetinin ocakta ZEKI'nin Berlin tesislerini ziyaret etmesinin ardından gerçekleşti.

Bu ziyaretin ardından, aynı zamanda merkezin kurucusu olan bilim insanı Prof. Dr. Şahin Albayrak liderliğindeki ZEKI heyeti, SASA’nın Adana'daki tesislerini ziyaret etti ve tesisteki üretim ile yönetim süreçleri hakkında bilgi aldı. Heyet, daha sonra SASA'nın yeni yatırımı olan PTA tesislerini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Erdemoğlu ve Albayrak tarafından imzalanan protokol ile SASA, Berlin'deki merkezin üyesi olmak için resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemoğlu, SASA'nın ZEKI ile yapacağı işbirliği ile yapay zekadan mümkün olan tüm alanlarda faydalanmayı planladıklarını dile getirerek, "SASA bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inovasyona ve sürekli geliştirmeye yatırım yapmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın dünya çapında tanınan şirketlerinin ve kamu kurumlarının da üyesi olduğu prestijli bir kuruluş olan ZEKI, yapay zekanın günlük hayattaki somut uygulamalarına odaklanıyor.

 

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