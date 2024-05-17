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Sasa'ya SPK'dan onay geldi

SPK'nın yeni bülteni dün yayınlandı. SPK bülteninde 2 yeni halka arz, 2'si bedelsiz 5 sermaye artırımı var. SPK'dan Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusuna da onay geldi.

17 Mayıs 2024 | 08:34
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2024 | 09:01
Sasa'ya SPK'dan onay geldi

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. SPK'nın bülteninde bu konuda şu detaylar yer aldı:

  • Payları Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar’da işlem gören Sasa Polyester Sanayi AŞ’nin (Şirket) 60.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 5.321.653.794,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, toplam satış bedeli 4.365.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek beher pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Şirket hakim ortağı Erdemoğlu Holding AŞ'ye halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; sermaye artırımına konu payların nominal tutarının ve payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu, baz fiyat ve nominal değerden ve Erdemoğlu Holding AŞ’nin Şirket paylarında son 6 ay içerisinde gerçekleştirdiği satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatından aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,
  • Erdemoğlu Holding AŞ tarafından verilen taahhüt kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişinin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı ve bu payların Borsa’da satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulamayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da payları alanların bu sınırlamalara tabi olacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye bilgi verilmesine karar verilmiştir
     
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