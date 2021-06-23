Sertrans Logistics, yurtiçi büyüme hedefleri doğrultusunda bir adım daha atarak İstanbul Akpınar’da 30 bin metrekarelik yeni bir depo açtı. İki yılda yaklaşık 20 milyon Euro depo yatırımı yapmaya hazırlanan Sertrans Logistics, 2 bin kişinin üzerinde bir ek istihdam yaratacak.

2023 yılında Türkiye’nin en büyük e-ticaret lojistiği firması olmayı hedefleyen Sertrans Logistics, büyüme stratejisi kapsamında yatırımlarına devam ediyor. Pandemi döneminde 40 bin metrekarelik depo yatırımıyla mevcut platformunu büyüten Sertrans, Hadımköy Akpınar mevkiinde 30 bin metrekarelik bir e-ticaret deposu daha açtı. Sadece e-ticaret lojistiği operasyonuna özel olan yeni deponun faaliyete geçmesiyle birlikte Sertrans’ın toplam depolama kapasitesi yaklaşık yüzde 25 artarak 140 bin metrekareye ulaştı.

“2023’te en büyük e-ticaret lojistiği firması olmayı hedefliyoruz”

Yeni yatırımla birlikte e-ticaret büyüme hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir adım attıklarını söyleyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Ticaretin giderek dijitalleşmesi ticaret hayatında sınırları da gerçek anlamda kaldırdı. Yaşanan e-ticaret dönüşümü, bu durumun tetikleyici unsuru oldu. Artık e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 20’ye yaklaştı ve yakın gelecekte çok daha yukarı çıkacak. Sertrans olarak 30 yılı aşkın süredir birçok global markaya hizmet veriyoruz. Mevcut kapasitemizle Türkiye’nin en büyük e-ticaret lojistik firmasıyız. 2023’te her anlamda ve tartışmasız ülkemizin en büyük e-ticaret lojistiği firması olmayı hedefliyoruz. Tüm yatırım planlamamız ve yol haritamızı buna göre belirledik. Pandemi sürecinde de durmadık ve pek çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl Hadımköy tesisimizde 40 bin metrekarelik ek bir depo daha açtık. Akpınar’da yer alan 30 bin metrekarelik yeni depo yatırımımıza ayırdığımız kaynak ise yaklaşık 4.5 milyon avro civarında. Yaklaşık 2 milyon adet ürün stok kapasitesine sahip bir tesis olacak deponun açılışıyla birlikte yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

2022 yılında yaklaşık 15 ila 17 milyon avroluk bir yatırımla 75 bin metrekarelik yeni bir depo hazırlığı içinde olduklarını belirten Keleş, bu yatırımların Sertrans’ı 2023 hedefine götüreceğini dile getirdi.

“En uygun çözümlerimizle özellikle KOBİ’lere destek olacağız”

E-ticaret lojistiği alanında yaklaşık 6 milyon adetlik bir depolama kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Sertrans Logistics Strateji ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, “Bu kapasiteyi önümüzdeki birkaç yıl içinde 2-3 katına çıkartacağız. En uygun çözümlerimizle özellikle KOBİ’lere destek olacağız. Geçtiğimiz günlerde Sertrans Logistics olarak, Trendyol’un resmi kobi lojistiği hizmet sağlayıcısı olduk. Bu proje, Türkiye’deki KOBİ’lerin ürünlerini çok daha fazla kişiye ulaştırabilmeleri için başlatıldı. Platform içinde yer alan işletmelerin ticaret hacmi arttıkça lojistik ihtiyaçları da artıyor. Bundan böyle Trendyol’da yer alan KOBİ’lerin lojistik ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.