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Sinoz Kozmetik Avrupa’daki ofisini Almanya'da açtı

Türkiye’de cilt bakım sektörünün önemli markalarından biri olan Sinoz Kozmetik, Avrupa'daki ofisini alışveriş ve ticaret üssü Almanya’nın Köln şehrinde hayata geçirdi.

14 Ağustos 2024 | 15:40
Sinoz Kozmetik Avrupa’daki ofisini Almanya'da açtı

Sinoz’un büyüme stratejisi için önemli bir çıkış noktası olan Almanya ofisi, Sinoz’un Avrupa merkez ofisi olacak. Almanya’nın şık ve gözde şehri Köln‘de açılan ve ofis; cilt bakımında fark yaratan ürünleriyle pazarda ciddi bir yer edinen Sinoz'un Avrupa’daki en önemli depolarından biri olacak.

Markanın CEO'su Yasin Çörekci, Avrupa'da hızla büyüdüklerini ve Almanya’dan sonra İsviçre ve Romanya’da da merkez ofisler açacaklarını belirtti. Bu sayede Avrupa'ya yapılan tüm tedariğin çok daha hızlı, kolay ve efektif olarak hayata geçirebileceğini vurgulayan Çörekci, pandemi ile beraber ihracata ağırlık verdiklerini ve Türkiye’den Global bir marka çıkarma hedeflerine hızla yaklaştıklarını söyledi.
 

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Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
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