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Sinoz‘un yeni satış direktörü Serkan Göğer oldu

Kozmetik sektörü markalarından Sinoz’un yönetim kademesinde yeni bir atama yapıldı. Satış departmanının yönetimine, Satış Direktörü olarak Serkan Göğer getirildi.

24 Eylül 2024 | 18:20
Sinoz‘un yeni satış direktörü Serkan Göğer oldu

Sinoz Kozmetik, sektörün deneyimli isimlerinden Serkan Göğer’i Satış Direktörü olarak atadığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, şu bilgilere er verildi:

"Göğer, 1997 yılında Henkel’de Satış Temsilcisi olarak kariyerine başlamış, ardından 2001-2007 yılları arasında Yöntem Kozmetik’te Bölge Satış Müdürü olarak görev almıştır. 2008-2012 yılları arasında L'Oréal’de Kilit Müşteri Yöneticisi, 2012-2014 yılları arasında ise Estee Lauder’da Satış Yöneticisi pozisyonlarında çalışmıştır.

2014 yılında Note Cosmetique Türkiye’ye katılan Göğer, burada sırasıyla Kilit Müşteri Yöneticisi ve Ulusal Kanal Satış Müdürü olarak 10 yıl boyunca başarılı bir performans sergilemiştir. Eylül 2024 itibarıyla Sinoz Kozmetik’te Satış Direktörü olarak atanmıştır.

Göğer’in geniş deneyim yelpazesi ve sektörel bilgisi, Sinoz Kozmetik’in satış stratejilerini daha da güçlendirecek ve markanın büyüme hedeflerine katkıda bulunacaktır."
 

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Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
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