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Sipay’e global yatırımcılardan 15 milyon dolar yatırım

Fintek şirketi Sipay, global yatırım şirketlerinin ve melek yatırımcıların katıldığı ilk yatırım turunda 15 milyon dolar yatırım aldı.

04 Haziran 2024 | 17:11
Sipay’e global yatırımcılardan 15 milyon dolar yatırım

Sipay, ilk yatırım turunu tamamladı ve Money 20/20’de duyurdu. Girişimcilere uzun vadeli yatırımları ve iş birliği katkılarıyla tanınan global yatırım şirketi Anfa VC’nin liderlik ettiği yatırım turunda Sipay 15 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turuna Citrus Pay ve Jupiter’den Jitendra Gupta, Pine Labs’ten Amrish Rau, CRED’den Kunal Shah, Khatabook’tan Ravish Naresh ve Pareto Holdings’ten Edward Lando da katıldı. 

Finansal teknolojiler alanında uçtan uca hizmet sunan Sipay; aldığı yatırımı ürün gamını genişletmede, inovatif çözümler geliştirmede, yeni pazarlara açılmada ve global gücünü daha da artırmada kullanacak. 

Finansal pazar yeri yolda

Sipay Kurucusu ve Global CEO'su Nezih Sipahioğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “İhtiyaç ve beklentilerin hızla değiştiği dijital çağda, fintek trendlerinin öncüsü olmayı ve kullanıcılarımıza en yenilikçi çözümlerle hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Aldığımız bu yatırım da ekibimizin disiplinli çalışmasının ve özverisinin bir kanıtıdır. Bu finansmanla yapay zekâ, hiper kişiselleştirme, gömülü finans, blockchain ve sanal gerçeklik üzerine çalışmalarımızı hızlandırırken aynı zamanda yeni pazarlara da açılacağız. Tek platform üzerinden geniş ürün ve hizmet yelpazesi sunan kapsamlı bir finansal pazar yerini hayata geçirerek, kullanıcılarımızın ticari ve kişisel finansal ihtiyaçları için en uygun çözümleri seçebilmelerine olanak sağlayacağız."

Anfa Ortağı Idris Sami ise şöyle konuştu: “Nezih ve ekibi kısa sürede çok şey başardı. Onlarla ortak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”
 

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İLERİ
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