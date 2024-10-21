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Sipay ve Multi Level Group’tan stratejik iş birliği

Fintek şirketi Sipay, MENA bölgesinde 17 ülkede faaliyet gösteren Multi Level Group ile güç birliğine gitti.

21 Ekim 2024 | 18:08
Sipay ve Multi Level Group’tan stratejik iş birliği

Sipay, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde 17 ülkede faaliyet gösteren, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Multi Level Group (MLG) ile stratejik iş birliğine imza attı. 

Sipay’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 

“Multi Level Group ile hayata geçirdiğimiz iş ortaklığımız, finansal hizmetleri demokratikleştirme misyonumuzda önemli bir adım. Teknolojik uzmanlığımızı Multi Level Group'un bölgesel pazara ilişkin derin tecrübesiyle birleştirerek, Körfez İşbirliği Konseyi genelindeki işletmelere fayda sağlayan kesintisiz ve verimli bir finansal ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Bu ortaklık, Sipay'in ana pazarının dışında da öncü teknolojimizi kullanarak genişleme stratejimizin önemli bir parçasıdır.” 

Al Sayegh: Birlikte işletmeleri ve GCC’deki ticaret ilişkilerini güçlendireceğiz

Multi Level Group CEO'su Abdul Jabbar Al Sayegh de "Bu çığır açan girişimde Sipay ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu iş birliği, bölgesel ekonomiyi geliştirme ve yerel işletmeleri yenilikçi finansal çözümlerle destekleme taahhüdümüzü yansıtıyor. Birlikte, yalnızca işletmeleri güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi bölgesindeki ticaret ilişkilerini de güçlendiren bir platform yaratacağız."
 

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Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
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