Şişecam'dan 1,1 milyar dolarlık eurobond ihracı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ile global vizyonunu gösteren Şişecam'ın İngiltere'deki iştiraki "Sisecam UK PLC" üzerinden yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli eurobond ihraçlarına, uluslararası fon ve finans kuruluşlarından toplam 3,5 milyar doların üzerinde talep geldi.

Şişecam, böylece, Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza attı.

Yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Bofa Securities'in yetkilendirildiği ihraçlarda, kupon faizleri sırasıyla yüzde 8,250 ve yüzde 8,625 seviyesinde gerçekleşti. Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 38'i ABD, yüzde 37'si İngiltere, yüzde 15'i Avrupa, yüzde 10'u Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.

"Şişecam, güçlü alım talepleriyle ön plana çıkmayı başaran bir şirket"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam'ın ilk eurobond ihracını 2013 yılında gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Şişecam, gerek yurt içinde gerek yurt dışında ihraç ettiği bono ve tahvillerine yönelik kurumsal yatırımcılardan aldığı güçlü alım talepleriyle ön plana çıkmayı başaran bir şirket. Şişecam'ın global başarılarının etkisiyle kredi notlarımız Moody's ve Fitch tarafından ülke reytinginin de üzerinde değerlendirilerek B2 ve BB- olarak belirlendi. Bunun ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına gelen en yüksek talep de Şişecam'a global ölçekte duyulan bu güveni bir kez daha teyit etmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici de etkin likidite yönetimi perspektifinden tüm fırsatları sürekli takip ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda, girdi verdiğimiz sektörlerin büyümelerini destekleyecek yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Önümüzdeki yatırım döneminde de gerekli sermaye piyasası ve finansman araçlarını bir kompozisyon halinde kullanmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu eurobond ihracımızın dışında son dönemde Türkiye'de de önemli bono ihraçlarında bulunduk. Bunu, ilgili para birimlerindeki ihtiyacımıza uyumlu olacak şekilde devam ettireceğiz."

Londra'da gerçekleşen Şişecam'ın eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtım toplantılarında, 50'nin üzerinde yatırımcı kuruluş ile görüşme yapıldı. Bu son işlemin ardından Şişecam, 2013 yılından bu yana uluslararası piyasalarda toplam 2,3 milyar dolar eurobond ihracı gerçekleştirdi.​​​​​​​ Şişecam'ın 2019 yılında gerçekleştirdiği 700 milyon dolar nominal değerli eurobond ihracına da uluslararası fon ve yatırımcılardan yüksek talep gelmişti.​​​​​​​​​​​​​​