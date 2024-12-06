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Smart Güneş ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi

Smart Güneş, alternatif finansman kaynaklarına erişim kapsamında, 27 Kasım 2024’te talep toplamasını gerçekleştirdiği 371 gün vadeli 250 milyon TL tutarındaki ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını, yetkili yatırım kuruluşu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile Bankanın %100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirdi.

06 Aralık 2024 | 20:41
Smart Güneş ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre Smart Güneş’in Emlak VKŞ aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 14 Kasım 2024’te almış olduğu 750 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği yönetim sözleşmesine dayalı ilk kira sertifikası işleminde, Smart Güneş’in bilançosunda yer alan güneş panelleri portföyü sukuk ihracında dayanak varlık olarak kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, “Sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracımıza yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi, bize duyulan güvenin güçlü bir yansımasıdır ve bu durum bizi son derece memnun etmiştir. Ticari faaliyetlerimizin, katılım finans prensipleriyle büyük ölçüde uyumlu olması nedeniyle sukuk enstrümanını, şirketimizin sürdürülebilir büyümesi için stratejik finansman araçlarından biri olarak görüyoruz. Şirketimiz, yenilenebilir enerji alanında lider bir değer mühendisliği, teknoloji üreticisi  ve yatırım firması olarak, güneş enerjisi sektöründe etki yaratan büyümeyi devam ettirmeyi, yerli üretime katkı sağlayarak ekonomik kalkınmaya destek olmayı ve yeşil bir gelecek hedefi doğrultusunda dünya için değer üretmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda mevcut üretim faaliyetlerimize, yeni hücre ve ilave panel üretim kapasitesi yatırımlarını, güneş enerjisine dayalı enerji üretim santrallerimize yenilerini de dahil ederek genişlemeye devam edeceğiz. Ayrıca, sermaye piyasalarındaki finansman olanaklarımızı çeşitlendirerek daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı ve sürdürülebilir büyümenin en iyi örneklerinden biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

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Borsada pazartesi günü 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
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Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
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İLERİ
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