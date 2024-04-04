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THY'den yeni ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları'nın duyurduğu kampanyaya göre 4-5 Nisan 2024 tarihinde alınan; 799 liradan başlayan yurt içi uçak biletleriyle 1 Ekim-30 Kasım 2024 tarihinde seyahat edilebilecek.

04 Nisan 2024 | 09:34
Son Güncellenme: 04 Nisan 2024 | 10:54
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları yurt içine ilişkin ucuz bilet kampanyası düzenlediğini duyurdu.  4-5 Nisan 2024 tarihinde 799 liradan başlayan fiyatlarla 80 bin bilet satışa çıktı.

Alınan biletlerle 1 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihinde seyahat gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL olarak belirlendi.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette ise 1.189 TL oldu.

THY'den yapılan açıklamaya göre kampanyanın kuralları ve koşulları şöyle: 

  • Yurt içi uçak bileti kampanyası kurallar ve koşullar
  • Kampanya 04 Nisan 2024 (dahil) – 05 Nisan 2024 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Ekim 2024 (dahil) – 30 Kasım 2024 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir.
  • Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerlidir.Kampanya kapsamında sunulan ücretler, F Class tek yön ücretlerdir.
  • Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.
  • Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AnadoluJet (AJet) uçuşlarında geçerli değildir.
  • Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 799 TL’dir.
  • Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL’dir.
  • Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette ise 1.189 TL’dir.
  • Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.
  • Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.
  • Kampanya kapsamında EcoFly paketten alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.
  • Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahildir.
  • Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
  • Kampanya kapsamında sunulan ücretler diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.
  • Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
  • Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
  • Kampanya kapsamında 80.000 adet koltuk arz edilecektir.
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