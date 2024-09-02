SPK'dan Pegasus'un borçlanma aracı ihracına onay

Pegasus, yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracı kakkında KAP'a açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son olarak 09.08.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Citigroup Global Markets Limited, Morgan Stanley & Co. International plc, J.P. Morgan Securities plc, HSBC Bank plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve BCP Securities, Inc. yetkilendirilmiştir.

02.09.2024 tarihinden başlamak üzere Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılması planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.