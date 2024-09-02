ARA
DOLAR
33,92
-0,48%
DOLAR
EURO
37,53
-0,29%
EURO
GRAM ALTIN
2728,93
-0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
10065,93
2,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'dan Pegasus'un borçlanma aracı ihracına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Pegasus'un yurt dışında borçlanma aracı ihracı talebini onayladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, satış konusunda 6 bankayı yetkilendirdi.

02 Eylül 2024 | 12:36
Son Güncellenme: 02 Eylül 2024 | 12:38
SPK'dan Pegasus'un borçlanma aracı ihracına onay

Pegasus, yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracı kakkında KAP'a açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son olarak 09.08.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Citigroup Global Markets Limited, Morgan Stanley & Co. International plc, J.P. Morgan Securities plc, HSBC Bank plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve BCP Securities, Inc. yetkilendirilmiştir.

02.09.2024 tarihinden başlamak üzere Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılması planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2728,93 -0,52%
  • ALTIN ONS 2502,54 -0,03%
  • BIST 100 10065,93 2,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,986 0,605%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34927 0,04152%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,31 -2,1016%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9172 -0,4828%
  • EURO/DOLAR 1,1067 0,1761%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5347 -0,2882%
  • STERLIN/DOLAR 1,31409 0,13259%
Borsa Haberleri
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Sasa Polyester'dan (SASA) devlet yardımı hakkında açıklama
Tekfen Holding (TKFEN) Suudi Arabistan'daki ihaleyi duyurdu
Borsada bugün 2 hisse fiyatında düzeltme olacak
Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Trabzonspor'dan KAP'a Abdullah Avcı bildirimi
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Galatasaray'dan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
GERİ
İLERİ
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Sasa Polyester'dan (SASA) devlet yardımı hakkında açıklama
Tekfen Holding (TKFEN) Suudi Arabistan'daki ihaleyi duyurdu
Borsada bugün 2 hisse fiyatında düzeltme olacak
Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Trabzonspor'dan KAP'a Abdullah Avcı bildirimi
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Galatasaray'dan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL