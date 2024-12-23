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Standart Cıvata Genel Müdürü Kuntay Ayberkin Oldu

İnşaat malzemeleri sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Kuntay Ayberkin; Standart Cıvata’ya (STD) Genel Müdür olarak atandı.

23 Aralık 2024 | 19:26
Standart Cıvata Genel Müdürü Kuntay Ayberkin Oldu

Norm Holding şirketlerinden, hırdavat sektörünün lider firması Standart Cıvata’nın (STD) yeni Genel Müdürü inşaat malzemeleri sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip Kuntay Ayberkin oldu.
Ayberkin; elliden fazla ülkeye cıvata, somun, vida, sac parçalar, sıcak dövme ürünleri, rondela, dübel, paslanmaz bağlantı elemanları, özel bağlantı elemanları ve hırdavat ürünleri tedarik eden STD'nin yurt içi satış ve ihracat operasyonlarından sorumlu olacak.

Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Kuntay Ayberkin, yüksek lisans derecesini Koç Üniversitesi Yönetici MBA Programı’ndan aldı. Kariyerine Re-Va Tıbbi Cihazlar’da Üretim Mühendisi olarak başlayan Ayberkin, 2006 yılında bünyesine katıldığı Hilti’de Müşteri Yöneticisi, Bölge Satış Müdürü, Anahtar Projeler Satış Müdürü ve Satış Direktörü rollerini üstlendi. Ayberkin, 2021 yılından bu yana Hilti Orta Doğu ve Orta Asya’dan Sorumlu Satış Direktörü olarak görev yapıyordu.
 

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Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
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