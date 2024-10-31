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STAR Rafineri'nin üretim kapasitesi yüzde 2,5 artırıldı

STAR Rafineri'de bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla rafinerinin üretim kapasitesinde yüzde 2,5'lik artış sağlandığı bildirildi.

31 Ekim 2024 | 09:59
STAR Rafineri'nin üretim kapasitesi yüzde 2,5 artırıldı

Petkim Petrokimya Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, STAR Rafineri'de planlı bakım çalışmasının tamamlandığı duyuruldu.

Şirketin yüzde 12 oranında dolaylı ortağı olduğu STAR Rafineri AŞ'ye ait STAR Rafineri'de yapılan büyük planlı bakımın tamamlandığı ve bu kapsamdaki duruşların sona erdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bakım esnasında, STAR Rafineri'nin üretim kapasitesinde yüzde 2,5'lik bir artışın sağlanmasına yönelik çalışmaların da başarıyla sonuçlandığı bildirilmiştir. STAR Rafineri'deki planlı bakım çalışması süresince Petkim kompleksimizde ham madde temini STAR Rafineri stoklarından ve diğer tedarikçilerden sağlanmış olup, tesisimizde üretim faaliyeti, mezkur planlı bakım çalışmasından etkilenmeden devam emiştir."

STAR Rafineri'de periyodik planlı bakım çalışması 5 Eylül'de başlamıştı.

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Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
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