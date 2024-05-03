Stargate ve Aktif Portföy'den stratejik iş birliği

11 ay önce dijital oyun endüstrisinde girişimcilere kapısını açan Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi StartGate’in kurucusu ve CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, Aktif Portföy ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Dijital oyun endüstrisindeki girişimcilere destek verecek olan Aktif Portföy’ün oyun dikeyindeki ilk özel yatırım fonu PlayGate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. Oyun endüstrisinin büyümesi ve gelişmesi için PlayGate Ventures ile mobil, PC ve konsol oyunları, e-spor ve teknolojileri, NFT, bulut oyunları, eğitim ve simülasyon oyunları, interaktif film, Metaverse, VR/AR ve AI gibi alanlara yatırım yapılacak. Türkiye oyun ekosisteminin desteklenmesine büyük katkı sağlayacak olan fon, yatırımcılarına yüksek getiri potansiyeli de sunacak.

Büyüklüğünün 750 milyon TL’ye ulaşacağı öngörülen fon ile başarı potansiyeli olan dijital oyun ve oyun teknolojileri girişimcilerine yatırım yapılacak.

STARGATE’İN DESTEKLEDİĞİ OYUN STÜDYOLARI 52 MİLYON DOLAR DEĞERE ULAŞTI

StartGate’in, başta Noko Games, Wendigo Games, Ponchiqs, Game Actor, Arvis Games, Trivians, Misclick Games, Pigeoon, Albert Medya ve Femme Fatale olmak üzere desteklediği oyun stüdyolarının toplam değeri 52 milyon dolara ulaştı.

StartGate’de elde ettikleri başarının kendilerine güç verdiğini ve buradan yola çıkarak PlayGate Ventures’i kurduklarını söyleyen Durmuş, PlayGate GSYF’na yerel ve global tüm yatırımcıların ortak olabileceğini de sözlerine ekledi.

“STARTGATE’İN KÜRESEL VİZYONUNU PLAYGATE VENTURES’A TAŞIDIK”

Fonun, Türkiye oyun endüstrisinin gelişimi noktasında önemli bir kaldıraç olacağına vurgu yapan Durmuş, “Fonumuz yerel ve global tüm yatırımcılara açık bir fon olacak. Özellikle yurt dışındaki yabancı yatırımcıların bu endüstriye olan ilgisini fonumuz aracılığıyla ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Dünyada bu alanda yatırımlar büyüyor ve yatırımcısına ciddi kazanç sağlıyor. Diğer yandan yatırımcılar da yatırımlarını doğru bir kanalla güçlü oyunculara yapmak istiyor. PlayGate GSYF’nun bu anlamda StartGate'in de gücünü arkasına alarak, bölgemizin en büyük fonlarından biri olacağına inanıyoruz” dedi.

StartGate’in en önemli güçlerinden birinin alanında yetkin isimlerden oluşan ekibi olduğuna her zaman dikkat çeken Durmuş, “StartGate’in kısa sürede elde ettiği başarının arkasında ulusal ve uluslararası network’ü güçlü, alanında en başarılı isimlerden oluşan ekibimiz oldu. StartGate’e küresel bir vizyon sunan M. Faruk Durmuş, Dr. Arzu Aydın, Berk Uder, Burcu Erol, Efe Kethüda ve Umut Ersaraç başta olmak üzere StartGate ekibinin deneyim ve donanımını PlayGate’e de taşıdık. Ayrıca StartGate’in güçlü mentor havuzu da PlayGate’in yatırımcıları ve stüdyoları için destek vermeye hazır olacak” ifadelerini ekledi.

“OYUN ENDÜSTRİSİNDE ETKİ YATIRIMLARI KRİTERLERİMİZ ARASINDA”

Durmuş, “Önümüzdeki 3 ay içerisinde 5 tane oyunumuz pazardaki yerini alacak. Şimdiye kadar destek verdiğimiz girişimlerin yanı sıra endüstriye yeni girişimciler de kazandırarak, onları globale açacağız” dedi. Oyun endüstrisinin “etki yaratma” anlamında büyük bir güce sahip olduğuna dikkat çeken Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğlence değerinin ötesinde olumlu toplumsal ve sürdürülebilir değişime yol açma potansiyeli sayesinde giderek daha fazla tanınan oyunlar; Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın gerçekleşmesinde de önemli bir katalizör. Sağlık, nitelikli eğitim, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu tüketim, iklim değişikliği ve kadının yeri gibi BM amaçlarına odaklanan oyunların sayısı her geçen gün artıyor. PlayGate GSYF olarak; oyunların hem bireyler ve toplumlar hem de dünyanın geleceği üzerindeki olumlu etkisini çoğaltmak ve bu etkiyi daha da somut hale getirmek için ‘etki yatırımları’ kriterlerimiz arasında yer alıyor.”

“OYUN ENDÜSTRİSİNİN PLAYGATE GSYF İLE İVME KAZANACAĞINA İNANCIMIZ TAM”

Aktif Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler ise, “Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olan Aktif Bank iştiraki Aktif Portföy olarak, girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve yeniliklere öncülük etmeyi önemsiyoruz. StartGate iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz PlayGate Girişim Sermayesi Fonu ile bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. 30 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile finans sektöründe öncü bir portföy şirketi olarak; ülkemiz için çok önemli olduğuna inandığımız oyun endüstrisinin, PlayGate GSYF ile ivme kazanacağına ve Türkiye'den dünyaya açılan birçok başarı hikayesine öncülük edeceğine inancımız tam. Yatırımcılarımızın ve girişimcilerimizin desteğiyle bu heyecan verici yolculukta, yenilikçi fikirlerin ve oyunların hayat bulduğunu görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu iş birliğinde emeği geçen StartGate ekibine teşekkür ederiz” dedi.