SunExpress kış sezonu için 15 yeni hatta uçacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansanın ortak şirketi SunExpressin Üst Yöneticisi (CEO) Kownatzki, şirketin Antalya'daki Genel Merkezi'nde 2024 yaz performansı ve yaklaşan kış sezonuna ilişkin planlarını basın toplantısıyla duyurdu.

Kownatzki, şirketin yıl başından bu yana yüzde 87'lik doluluk oranı ulaştığını belirterek, yılın başından şu ana kadar 12 milyonu aşkın yolcu taşıdıklarını, yıl sonuna kadar 15 milyon yolcu taşıma hedeflerine ulaşacaklarını öngördüklerini kaydetti.

Türkiye'nin turizm elçisi olarak, ülkenin bu yıl 60 milyon turisti ağırlama hedefine güçlü bir katkı sunma konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini dile getiren Kownatzki, şirketin Türkiye'de turizmi tüm yıla yaymak için kış sezonuna yatırım yapmaya odaklandığını dile getirdi.

Kownatzki, zengin kültürel tarihi, eşsiz doğası, lezzetli mutfağı ve farklı spor aktiviteleriyle Türkiye'nin kış aylarında seyahatseverlere pek çok olanak sunduğuna dikkati çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'yi uluslararası alanda tanıtma çalışmaları da kış aylarında Türkiye'ye olan ilginin artırılmasında önemli bir yere sahip. Artan talebi karşılamak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda kış sezonu için uçuş planımıza 15 yeni rota ekledik." dedi.

Kownatzki, şirketlerinin 2024-2025 kış sezonunda Kayseri-Prag, İzmir-Rovaniemi, İzmir-Şarm El Şeyh ve Trabzon-Maskat olmak üzere 4 yeni rotayı hizmete sunacağını ifade etti.

"İç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş sunacağız"

Hava yolu şirketinin kış sezonunda yurt içi uçuş ağını da güçlendireceğini vurgulayan Kownatzki, şöyle devam etti:

"11 yeni rotayla iç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş sunacağız. SunExpress, eklenen yeni hatlarla Türkiye'nin dört bir yanındaki önemli ticaret, kültür ve turizm merkezlerini birbirine bağlayarak hem iç turizmi canlandırmayı hem de ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İç hatlarda Antalya'dan Bursa, Erzurum ve Şanlıurfa'ya, İzmir'den ise Elazığ, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'ya uçmaya başlıyoruz. Ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Bursa, Samsun, Trabzon ve Van'a düzenleyeceğimiz yeni uçuşlarla aile ziyareti, iş veya tatil amaçlı seyahat eden yolcular için daha fazla alternatif sunacağız."

SunExpress CEO'su Kownatzki, kasım ayı ortasında Antalya-Rize uçuşlarını başlatmayı planladıklarını, kış sezonunda haftada 2 kez yapılacak uçuşların biletlerini yakında satışa sunacaklarını aktardı.

Filodaki uçak sayısı 85'e çıkacak

Seyahatseverlerin gözde tatil destinasyonlarından biri olan Türkiye'ye talebi karşılamak için 2025'te filoyu genişletmeyi sürdüreceğinin altını çizen Kownatzki, şunları söyledi:

"2025 yılında filomuzdaki uçak sayısını 85'e yükseltmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin sunduğu olanaklar talebin devam etmesinde önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz yaz sezonuna kıyasla 2025 yazı için yapılan erken rezervasyonlarda şimdiden yüzde 17'lik bir artış yaşandı. Türk Rivierası ve Anadolu'ya güçlü bir şekilde odaklanarak, Almanca konuşulan ülkelerden Türkiye'ye en fazla sayıda direkt uçuşu sunan hava yolu olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, 2025 yılında ağımızı 9'dan 11 havalimanına genişleteceğimiz Birleşik Krallık'tan da güçlü bir talep görüyoruz."

Kownatzki, gelecek yıl için planlanan filo büyümesine paralel yaklaşık 800 yeni istihdam sağlamayı planladıklarını, 170 pilot, 400 kabin ekibi üyesi ve 200'den fazla yer personeli alacaklarını bildirdi.

- "Boeing'in teslimat problemini çözmesi lazım"

Kownatzki, bir basın mensubunun sorusu üzerine, "Teslimatlarda Boeing'le sorun yaşıyoruz. Boeing'in teslimat problemini çözmesi lazım. Sözünü tutmasını istiyoruz. Umarım uçakları onlarla anlaştığımız programa göre teslim ederler." dedi.

Türkiye'deki uçak bileti fiyatlarının Avrupa'da İspanya ile benzer olduğunu anlatan Kownatzki, İspanya uçuşlarına göre daha rekabetçi olduklarını belirtti.

Kownatzki, Türkiye'nin halen paranın karşılığını almada Avrupa'nın en iyisi olduğuna değinerek, Türkiye'nin ayrıca tıp turizminde en iyi ülke olduğunu kaydetti.

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına vize vermediğine yönelik iddialara ilişkin ise Kownatzki şunları kaydetti:

"Vize konusunda destek vermeye çalışıyoruz. Bazı heyet görüşmelerine bizzat katıldık. Almanya'ya yapılan başvurular inanılmaz derece arttı. Almanya Başbakan Yardımcısı'nın gündeminde vize sorununun çözülmesi var. Vize sorunun çözülmesi bizi çok mutlu eder."

Toplantıya SunExpress CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu da katıldı.