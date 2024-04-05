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Swissotel'den sürdürebilirlik hamlesi: 'Şefin bahçesi'

Swissotel the Bosphorus İstanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan, sürdürebilirliğe uzun yıllardır yatırım yaptıklarını belirterek, "Otelimizin bahçesine “Şefin Bahçesi” konseptimizi kurduk ve restoranımızda kullandığımız ürünleri bahçemizde yetiştiriyoruz. Böylece karbon ayak izini azaltıyor, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ediyoruz." dedi.

05 Nisan 2024 | 10:44
Son Güncellenme: 05 Nisan 2024 | 11:03
Swissotel'den sürdürebilirlik hamlesi: 'Şefin bahçesi'

Swissotel the Bosphorus İstanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan, Swissotel olarak projelerini ve hayata geçirdikleri yenilikleri ile sektöre ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. 

"Sektör hatasından ders çıkardı, bu sene daha ulaşılabilir fiyatlarla karşılaşacağız"

Pandemi sonrasının turizm sektörü için oldukça yoğun ve verimli geçtiğini, uzun süre evlere kapandıktan sonra adete 'intikam turizmi' patlaması yaşandığını kaydeden Talayhan,  "Bu durum geçtiğimiz yaz tüm turizm sektörünü rehavete soktu. Oteller fiyatlarını oldukça yüksek tuttukları için bekledikleri hacme ulaşamadılar. Geçen sene sektör olarak yapılan bu hatadan herkesin ders çıkardığını ve bu sene piyasada çok daha ulaşılabilir fiyatlar ile karşılaşacağımızı düşünüyorum."  diye konuştu. 

300 kişilik etkinlik teknesi, 7 farklı festival 

Talayhan, Swissotel The Bosphorus İstanbul olarak yaz dönemi için hazırlıklara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Geniş bahçelerimiz, keyifli havuzumuz ve yazın keyfini çıkarabileceğiniz restoranlarımız sayesinde biz yaz aylarında bir şehir oteline kıyasla oldukça yoğun oluyoruz. Son üç senedir bahçe konseptliyle yaz operasyonu yürüttüğümüz Chalet Garden’da bu sene oldukça yoğun etkinlik programlarımız da olacak." dedi. 

Uzun süredir planlanan ve yoğun misafir trafiğinden dolayı gerçekleştirilemeyen lobi yeniden dizayn projesinin tamamlandığını kaydeden Talayhan, şöyle devam etti: 

"Otelimizin fiziksel avantajlarından dolayı lobimiz 180 derece boğaz manzarasına sahip olduğu için zaten oldukça keyifliydi. Yenilenen dekorasyonumuz ve mobilyalarımızla misafirlerimizi çok daha fresh bir ortamda ağırlıyoruz.

Bir güzel haberim daha var ki o da artık Swissotel’in İstanbul Boğazı'nda olması. 300 kişilik etkinlik teknemizle misafirlerimiz İstanbul Boğazı'nın tadını Swissotel servis kalitesiyle yaşayabilecekler. Bu sene Chalet Garden’da ikonikleşen Cadılar Bayramı ve Octoberfest’e ek olarak farklı konseptlerde toplam yedi farklı festival gerçekleştiriyoruz. Bu yaz Chalet Garden’ın keyifli bahçesinde misafirlerimiz müziğe ve gastronomiye doyacaklar."

 Otel bahçesinde üretip, restoranda pişiriyor 

 Talayhan, sürdürebilirlik çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: 

"Sürdürebilirlik konusuna uzun yıllardan beri yatırım yapıyor ve önem veriyoruz. Sürekli iyileştirmeyi teşvik eden uzun vadeli bir vizyonla, eylemlerimize rehberlik eden ve bizi daha iyi bir yarına doğru yola çıkaran sağlam bir sürdürülebilirlik stratejisi ile ilerliyoruz. Sürdürülebilirlik başlığı altında bina ve altyapı erişilebilirliğimizi optimize ediyor, kendi enerjimizi üretiyor ve hatta kültür ve mirasımızın korunması konularını da sürdürülebilirlik kapsamında ele alıyoruz.

Çalışmalarımızdan bir kaç örnek vermek gerekirse otelimizin bahçesine “Şefin Bahçesi” konseptimizi kurduk ve restoran mutfaklarımızda kullandığımız ürünleri bahçemizde kendimiz yetiştiriyoruz. Böylece karbon ayak izini azaltıyor, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ediyoruz."

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