TAB Gıda, 2024'ün finansal sonuçlarını duyurdu

Hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, 2024 yılını finansal ve operasyonel açıdan güçlü bir performansla kapattı. Kendi işletmeleri ve franchise restoranları dahil sistem genelindeki satışlar, yüzde 64 artışla 41,1 milyar liraya ulaştı.

TAB Gıda, 2024 yılında reel bazda yüzde 11 hasılat büyümesi kaydederken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ise reel olarak yüzde 9 artışla 6,9 milyar liraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Üst Yöneticisi (Co-CEO) Özgür Çetinkaya, 2024 yılında hem hasılat hem FAVÖK'te reel büyüme kaydederek, FAVÖK marjını yüzde 21 seviyesinde korumayı başardıklarını ve karlı büyüme hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Toplam varlıkları reel bazda yüzde 11, öz kaynakları ise yüzde 13 oranında artırarak önemli bir büyüme gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetinkaya, "Bu sonuçlar, operasyonel verimlilik ve mali disiplin alanındaki başarımızı ortaya koydu. Güçlü bilanço yapımız ve borçsuz duruşumuz, şirketin finansal dayanıklılığını bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

‘246 YENİ RESTORAN AÇTIK’

Çetinkaya, TAB Gıda'nın 2024'te restoran ağını genişletmeye devam ettiğini, toplam 246 yeni restoran açarak toplam restoran sayısını bin 830'a ulaştırdıklarını, franchise restoranların portföylerindeki payını ise yüzde 45'e yükselttiklerini kaydetti.

Dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklerle operasyonel verimliliği arttırdıklarını aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Dengeli büyüme modelimiz ile operasyonel verimliliğimizi ve pazar liderliğimizi pekiştirdik. 2024 yılı sonu itibarıyla restoranlarımızda toplam bin 359 self-servis sipariş ekranı kurduk. Bu, müşterilerimize daha hızlı ve kolay bir sipariş deneyimi sunarken, operasyonel maliyetlerimizi de düşürdü. Dijital satışlar, toplam satışlarımızın yüzde 35'ini aşarak büyümemize önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, paket servis siparişlerinde yüzde 11 artışla 47 milyon fiş sayısına ulaştık. Dijitalleşme konusundaki kararlılığımız, operasyonel verimliliğimizi artırma hedeflerimize katkı sağlayarak, marjlarımızın iyileşmesine destek oldu."

Çetinkaya, 2025 yılında da büyüme, yenileşim ve pazar liderliği odaklı stratejileriyle yollarına devam edeceklerini, restoran ağlarını yüzde 10 oranında genişletmeye ve dijital satışları arttırmayı hedeflediklerine değindi.

Operasyonel verimliliği artıracak teknolojik yatırımlara devam edeceklerini, akıllı-robotik hizmetler ve gelişmiş iş gücü yönetimi araçları gibi yeniliklerle, müşteri deneyimini daha iyileştirmeyi planladıklarını aktaran Çetinkaya, "Bu güçlü ve karlı büyüme vizyonumuzu, tüm paydaşlarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Franchise iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve diğer tüm iş ortaklarımıza güven ve destekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ortak çabalarımız, vizyonumuzu daha ileri taşımamıza ve birlikte başarıya ulaşmamıza olanak sağlıyor. 2025 yılında da aynı kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.