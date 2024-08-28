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TAB Gıda'dan 2. çeyrek değerlendirmesi

TAB Gıda Co-CEO'su Özgür Çetinkaya: Öz kaynaklarımızı reel olarak yüzde 7 oranında büyüttük, bu da gelecekteki büyüme ve karlılığımız için sağlam bir temel oluşturdu".

28 Ağustos 2024 | 17:23
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2024 | 17:28
TAB Gıda'dan 2. çeyrek değerlendirmesi

TAB Gıda'dan yapılan açıklamaya göre şirket 2024'ün 2. çeyreğinde yüzde 76 büyüyerek, 10,8 milyar lira sistem geneli gelire ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Subway gibi markalarla birlikte kendi oluşturduğu milli markaları Usta Dönerci ve Usta Pideci'yi de bünyesinde barındıran şirket, operasyonel performansını bu çeyrekte de artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür (Co-CEO) Özgür Çetinkaya, yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte olduğu gibi yollarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini belirterek, 'Hem kendi restoranlarımızın hem de franchise restoranlarımızın satışlarını içeren sistem genelindeki toplam satışlarımız, geçen yıla göre yüzde 76 artarak 10,8 milyar liraya ulaştı.' ifadelerini kullandı. Enflasyona göre düzeltilmemiş hasılatlarının da yıllık bazda yüzde 78 büyüdüğünü aktararak, Uluslararası Muhasebe Standardının (IAS) 29. maddesine göre düzenlenmiş hasılatlarının ise yüzde 4 reel büyümeyle 7,5 milyar lira olduğunu kaydetti.

2024'ün ilk yarısı itibariyle toplam varlıklarını geçen yılın sonuna göre reel yüzde 10 artırdıklarına değinen Çetinkaya, bilançolarını daha güçlendirdiklerin belirterek, "Aynı şekilde, öz kaynaklarımızı reel olarak yüzde 7 oranında büyüttük, bu da gelecekteki büyüme ve karlılığımız için sağlam bir temel oluşturdu. Ayrıca, güçlü nakit pozisyonumuz ile bilançomuzu daha da sağlamlaştırdık, bilançomuzda herhangi bir yabancı para yükümlülüğü bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

Yatırımlarına yeni restoranlar açarak ve mevcut restoranlarını yenileyerek devam ettiklerine işaret eden Çetinkaya, 'Dijital ve teknoloji yatırım odağımızı sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken nakit pozisyonumuzu daha da artırmaya devam ettik. Yatırımcılarımıza en iyi değeri sunma hedefiyle, karlılığımızdan ödün vermeden sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

- 'Evlere servis siparişlerinde ise yüzde 17 artış oldu'

Çetinkaya, yılın ikinci çeyreğinde toplam 57,1 milyon fiş sayısıyla yüzde 5,3 büyüme kaydedildiği bilgisini paylaşarak, evlere servis siparişlerinde ise yüzde 17 artışla 13,1 milyon fiş sayısına ulaşıldığını anlattı

Büyümenin, şirketin değişen tüketici tercihlerine hızla adapte olma yeteneğini ve çevrim içi sipariş alanındaki gücünü ortaya koyduğunun altını çizen Çetinkaya, 'Büyüme stratejimiz çerçevesinde, ikinci çeyrekte 61 yeni restoran açarak toplam restoran sayımızı 1.710’a çıkardık. Yeni restoran açılışlarının sistem genelindeki satışlarımıza önemli katkı sağladığını ve pazar payımızı pekiştirmede kritik bir rol oynadığını gözlemliyoruz.' şeklinde görüş belirtti.

Çetinkaya, dijitalleşme ve teknolojik yenilikleri benimseme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerine işaret ederek, ikinci çeyrek sonu itibariyle restoranlarında 925 adet self-servis sipariş ekranı kurduklarını bildirdi.

Müşterilerin geleneksel menü panolarının yerini alan self-servis ekranlarıyla yeni bir sipariş deneyimini test ettiğini vurgulayan Çetinkaya, bu ekranların kullanımını daha da yaygınlaştırdıklarına dikkati çekti.

Çetinkaya, müşteri etkileşimini artırmak ve operasyonel verimliliği optimize etmek amacıyla masaya teslimat yapan servis robotlarını pilot olarak devreye aldıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

'Bu yenilikler, müşteri deneyimini modernize ederken, operasyonlarımızı daha da verimli hale getirmemize katkıda bulunacaktır. Önümüzdeki dönemde, değer yaratan fırsatlara yönelerek kârlılığı koruma ve operasyonel verimliliği optimize etme hedefimize odaklanmaya devam edeceğiz. Zengin marka portföyümüzden faydalanarak, değişen pazar koşullarında ve tüketici tercihlerinde istikrar sağlayacak yenilikçi adımlar atacağız.'

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