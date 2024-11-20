ARA
DOLAR
34,47
-0,06%
DOLAR
EURO
36,44
-0,37%
EURO
GRAM ALTIN
2905,66
-0,50%
GRAM ALTIN
BIST 100
9245,00
0,13%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TEB’den sürdürülebilirlik için "Seyirci Kalma" kampanyası

Türk Ekonomi Bankası (TEB), “Seyirci Kalma” adını verdiği yeni bir farkındalık kampanyası başlattı.

20 Kasım 2024 | 10:04
TEB’den sürdürülebilirlik için "Seyirci Kalma" kampanyası

Türk Ekonomi Bankası (TEB), “Seyirci Kalma” adını verdiği yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. Seyirci Kalma ile oyuncu Rahimcan Kapkap’ı, sürdürülebilir bir dünya yolunda ilham verici hikayeleriyle topluma ışık tutan Ebru Baybara, Ezra Çetin ve Tuba Çetin, Birnur Temel Birtane ve Prof. Dr. Itır Erhart ile bir araya getiren TEB, 4 farklı kısa filmden oluşan belgesel tadında bir seri hazırladı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ürün ve hizmetleriyle ekonomik büyümeye katkı sağlarken, ülkemizin sürdürülebilirlik dönüşümünde de öncü bir rol üstleniyor. Kadınların ekonomiye daha fazla katılımından girişimcilik ekosisteminin gelişimine kadar geniş bir yelpazede projeler yürüten TEB, toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için pozitif etki oluşturmayı hedefliyor.

İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik ve toplumsal kalkınma gibi kritik konularda sorumluluk üstlenen TEB, geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiği ve yoğun ilgi gören “Ya Sonra? Sürdürülebilir Bir Dünya” projesinden sonra şimdi de yeni farkındalık kampanyası “Seyirci Kalma”yı başlattı.

“Seyretmek güzel. Peki ya seyirci kaldıklarımız?” mottosundan hareketle hayata geçirdiği “Seyirci Kalma” ile TEB, toplumsal farkındalığı artırmayı ve sürdürülebilir dönüşümde aktif bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

"Sürdürülebilir bir gelecek için Seyirci Kalma"

Seyirci Kalma ile genç oyuncu Rahimcan Kapkap’ı, ilham verici hikayeleriyle hayata ve geleceğe pozitif etki katan isimlerle buluşturan TEB, bu yeni farkındalık serisinde dijital platformlarda yayınlanacak dört farklı kısa film hazırladı.

Ebru Baybara, Ezra Çetin ve Tuba Çetin, Birnur Temel Birtane ve Prof. Dr. Itır Erhart’ın yer aldığı bölümlerde hikayeleriyle bu isimler, daha iyi bir gelecek için nasıl adım attıklarını anlatırken girişimcilik, gastronomi, tarım, gönüllülük, moda ve hayatın kendisinin sürdürülebilir kılınması için yapılması gerekenleri vurguluyorlar.

Seyirci Kalma’nın teaser videosu bugün itibariyle TEB’in sosyal medya hesaplarında ve dijital platformlarda yayınlanırken ilham verici hikayeleriyle sürdürülebilir bir geleceğe ışık tutan belgesel tadında bölümler ise ilerleyen günlerde yayına girecek.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2905,66 -0,5%
  • ALTIN ONS 2622,17 -0,44%
  • BIST 100 9245 0,13%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,714 0,664%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39797 0,1153%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,31 0,1089%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,4651 -0,0562%
  • EURO/DOLAR 1,0561 -0,311%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4403 -0,3706%
  • STERLIN/DOLAR 1,2674 -0,02919%
Borsa Haberleri
Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması
19 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Goldman, S&P 500 için 2025 yıl sonu tahminini yükseltti
Ford Otomotiv’den (FROTO) bedelsiz sermaye artırımı kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (18 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı var: Yüzde 177
SPK’dan bir kişiye 6 ay işlem yasağı kararı
Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı
GERİ
İLERİ
Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması
19 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Goldman, S&P 500 için 2025 yıl sonu tahminini yükseltti
Ford Otomotiv’den (FROTO) bedelsiz sermaye artırımı kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (18 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı var: Yüzde 177
SPK’dan bir kişiye 6 ay işlem yasağı kararı
Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL