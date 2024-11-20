TEB’den sürdürülebilirlik için "Seyirci Kalma" kampanyası

Türk Ekonomi Bankası (TEB), “Seyirci Kalma” adını verdiği yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. Seyirci Kalma ile oyuncu Rahimcan Kapkap’ı, sürdürülebilir bir dünya yolunda ilham verici hikayeleriyle topluma ışık tutan Ebru Baybara, Ezra Çetin ve Tuba Çetin, Birnur Temel Birtane ve Prof. Dr. Itır Erhart ile bir araya getiren TEB, 4 farklı kısa filmden oluşan belgesel tadında bir seri hazırladı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ürün ve hizmetleriyle ekonomik büyümeye katkı sağlarken, ülkemizin sürdürülebilirlik dönüşümünde de öncü bir rol üstleniyor. Kadınların ekonomiye daha fazla katılımından girişimcilik ekosisteminin gelişimine kadar geniş bir yelpazede projeler yürüten TEB, toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için pozitif etki oluşturmayı hedefliyor.

İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik ve toplumsal kalkınma gibi kritik konularda sorumluluk üstlenen TEB, geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiği ve yoğun ilgi gören “Ya Sonra? Sürdürülebilir Bir Dünya” projesinden sonra şimdi de yeni farkındalık kampanyası “Seyirci Kalma”yı başlattı.

“Seyretmek güzel. Peki ya seyirci kaldıklarımız?” mottosundan hareketle hayata geçirdiği “Seyirci Kalma” ile TEB, toplumsal farkındalığı artırmayı ve sürdürülebilir dönüşümde aktif bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

"Sürdürülebilir bir gelecek için Seyirci Kalma"

Seyirci Kalma ile genç oyuncu Rahimcan Kapkap’ı, ilham verici hikayeleriyle hayata ve geleceğe pozitif etki katan isimlerle buluşturan TEB, bu yeni farkındalık serisinde dijital platformlarda yayınlanacak dört farklı kısa film hazırladı.

Ebru Baybara, Ezra Çetin ve Tuba Çetin, Birnur Temel Birtane ve Prof. Dr. Itır Erhart’ın yer aldığı bölümlerde hikayeleriyle bu isimler, daha iyi bir gelecek için nasıl adım attıklarını anlatırken girişimcilik, gastronomi, tarım, gönüllülük, moda ve hayatın kendisinin sürdürülebilir kılınması için yapılması gerekenleri vurguluyorlar.

Seyirci Kalma’nın teaser videosu bugün itibariyle TEB’in sosyal medya hesaplarında ve dijital platformlarda yayınlanırken ilham verici hikayeleriyle sürdürülebilir bir geleceğe ışık tutan belgesel tadında bölümler ise ilerleyen günlerde yayına girecek.

