ARA
DOLAR
34,12
-0,15%
DOLAR
EURO
37,06
-0,22%
EURO
GRAM ALTIN
2950,22
0,43%
GRAM ALTIN
BIST 100
9002,34
0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tedarikçi finansmanında örnek program

Dünyanın önde gelen tedarikçi finansmanı platformu C2FO’nun Türkiye’de Beko ile gerçekleştirdiği ve 400 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşan çalışma, global ölçekte örnek bir başarı hikayesi olarak yayınlandı.

17 Ekim 2024 | 14:01
Tedarikçi finansmanında örnek program

İşletme sermayesi ve tedarikçi finansmanı alanında faaliyet gösteren ve her hafta ortalama 2 milyar dolarlık tedarikçi finansmanı işlemi gerçekleştiren global finansal teknoloji şirketi C2FO, 2022 yılında lansmanı yapılan Beko Erken Ödeme ve Tedarikçi Finansmanı Programı’nın 2 yılda elde ettiği etkileyici sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Başta Türkiye olmak üzere, 34 farklı ülkeden 500’ü aşkın tedarikçinin kullanımına sunulan program, 400 milyon dolarlık işletme sermayesinin tedarik zincirine aktarılmasını sağladı.

Çalışmanın üç aşamasından ilki olan Beko Erken Ödeme Programı’nda, tedarikçilerin,  banka kredisi ya da faktoring işlemlerinde karşılaşılan; teminat, yüksek faiz, komisyon, alacak devri, sözleşme gibi unsurlardan uzak ve tamamen dijital ortamda, vadesini bekleyen faturalarını erken tahsil edebilmeleri sağlandı. Böylece, yüksek maliyetli kredisini kapatmak, peşin iskontolu hammadde almak ya da işletme sermayesini ve bilançosunu güçlendirmek isteyen tedarikçiler, yepyeni bir finansal alternatif ile tanıştı.

İkinci aşamada devreye alınan Beko Tedarikçi Finansmanı Programı’nda ise, tedarikçilerin bankalar tarafından Beko için belirlenen avantajlı iskonto oranlarından yararlanabilecekleri ve platform kullanmaktan kaynaklı hiçbir masraf ve komisyon ödemeyecekleri dijital platform sunuldu. Böylece, Türkiye’nin en düşük maliyetli ve tüm bankaların katılımına açık tedarikçi finansmanı programı kurulmuş oldu.

Üçüncü aşamada ise, Türkiye’de bir ilk olarak öne çıkan ve sürdürülebilirlik skoru yüksek tedarikçilere avantajlar sunan Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tedarikçi Finansmanı Programı devreye alındı. Beş farklı ülkeden tedarikçi gruplarıyla lansmanı yapılan program Beko’nun yeşil dönüşümüne katkı sağlarken, sürdürülebilir finansman sağlamak konusunda istekli bankalar için yeni bir alan açmış oldu.

Beko C2FO Programının, dijital altyapısı, inovatif yaklaşımı ve yarattığı sürdürülebilirlik etkisi ile çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldüğü hatırlatılan yayında, programın son G20/B20 zirvesinde örnek bir çalışma olarak tavsiye metninde yer aldığı da vurgulandı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2950,22 0,43%
  • ALTIN ONS 2689,1 0,57%
  • BIST 100 9002,34 0,52%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,114 0,317%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37871 0,26034%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,75 -0,1548%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1218 -0,1464%
  • EURO/DOLAR 1,0829 -0,302%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0552 -0,222%
  • STERLIN/DOLAR 1,29964 0,04927%
Borsa Haberleri
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL