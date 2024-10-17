Tedarikçi finansmanında örnek program

İşletme sermayesi ve tedarikçi finansmanı alanında faaliyet gösteren ve her hafta ortalama 2 milyar dolarlık tedarikçi finansmanı işlemi gerçekleştiren global finansal teknoloji şirketi C2FO, 2022 yılında lansmanı yapılan Beko Erken Ödeme ve Tedarikçi Finansmanı Programı’nın 2 yılda elde ettiği etkileyici sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Başta Türkiye olmak üzere, 34 farklı ülkeden 500’ü aşkın tedarikçinin kullanımına sunulan program, 400 milyon dolarlık işletme sermayesinin tedarik zincirine aktarılmasını sağladı.

Çalışmanın üç aşamasından ilki olan Beko Erken Ödeme Programı’nda, tedarikçilerin, banka kredisi ya da faktoring işlemlerinde karşılaşılan; teminat, yüksek faiz, komisyon, alacak devri, sözleşme gibi unsurlardan uzak ve tamamen dijital ortamda, vadesini bekleyen faturalarını erken tahsil edebilmeleri sağlandı. Böylece, yüksek maliyetli kredisini kapatmak, peşin iskontolu hammadde almak ya da işletme sermayesini ve bilançosunu güçlendirmek isteyen tedarikçiler, yepyeni bir finansal alternatif ile tanıştı.

İkinci aşamada devreye alınan Beko Tedarikçi Finansmanı Programı’nda ise, tedarikçilerin bankalar tarafından Beko için belirlenen avantajlı iskonto oranlarından yararlanabilecekleri ve platform kullanmaktan kaynaklı hiçbir masraf ve komisyon ödemeyecekleri dijital platform sunuldu. Böylece, Türkiye’nin en düşük maliyetli ve tüm bankaların katılımına açık tedarikçi finansmanı programı kurulmuş oldu.

Üçüncü aşamada ise, Türkiye’de bir ilk olarak öne çıkan ve sürdürülebilirlik skoru yüksek tedarikçilere avantajlar sunan Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tedarikçi Finansmanı Programı devreye alındı. Beş farklı ülkeden tedarikçi gruplarıyla lansmanı yapılan program Beko’nun yeşil dönüşümüne katkı sağlarken, sürdürülebilir finansman sağlamak konusunda istekli bankalar için yeni bir alan açmış oldu.

Beko C2FO Programının, dijital altyapısı, inovatif yaklaşımı ve yarattığı sürdürülebilirlik etkisi ile çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldüğü hatırlatılan yayında, programın son G20/B20 zirvesinde örnek bir çalışma olarak tavsiye metninde yer aldığı da vurgulandı.