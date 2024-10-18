ARA
DOLAR
34,23
0,30%
DOLAR
EURO
37,21
0,41%
EURO
GRAM ALTIN
2991,06
1,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
8793,61
-2,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Teddy Island markası Türkiye’ye geliyor

Ecrou, dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip Teddy Island’ı Türkiye'ye getiriyor. Ecrou X Teddy Island Koleksiyonu, Kasım ayında Türkiye’de yalnızca Ecrou mağazalarında ve sınırlı sayıda satışa sunulacak.

18 Ekim 2024 | 16:03
Teddy Island markası Türkiye’ye geliyor

Ecrou, dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip Teddy Island’ı Türkiye'ye getiriyor. Ecrou X Teddy Island Koleksiyonu, Kasım ayında Türkiye’de yalnızca Ecrou mağazalarında ve sınırlı sayıda satışa sunulacak.

60 ülkede büyük ilgi gören Teddy Island ürünleri, şimdi Türkiye'deki hayranlarıyla buluşuyor. Bu özel koleksiyon, her yaş grubuna hitap eden geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Pijamadan aynaya, defterden kaleme, taraktan paspasa kadar pek çok kategoride lisanslı ürünler, Ecrou’da yerini alacak. Koleksiyonun amacı, her yaştan insana günlük hayatlarına sıcaklık, eğlence ve neşe katmak.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2991,06 1,22%
  • ALTIN ONS 2717,69 0,92%
  • BIST 100 8793,61 -2,32%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,555 -0,46%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3806 0,08119%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,75 -0,1033%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2322 0,3008%
  • EURO/DOLAR 1,086 0,3016%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2141 0,4094%
  • STERLIN/DOLAR 1,30418 0,2583%
Borsa Haberleri
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse (21 Ekim)
Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse (21 Ekim)
Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL