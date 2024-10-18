Teddy Island markası Türkiye’ye geliyor

Ecrou, dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip Teddy Island’ı Türkiye'ye getiriyor. Ecrou X Teddy Island Koleksiyonu, Kasım ayında Türkiye’de yalnızca Ecrou mağazalarında ve sınırlı sayıda satışa sunulacak.

60 ülkede büyük ilgi gören Teddy Island ürünleri, şimdi Türkiye'deki hayranlarıyla buluşuyor. Bu özel koleksiyon, her yaş grubuna hitap eden geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Pijamadan aynaya, defterden kaleme, taraktan paspasa kadar pek çok kategoride lisanslı ürünler, Ecrou’da yerini alacak. Koleksiyonun amacı, her yaştan insana günlük hayatlarına sıcaklık, eğlence ve neşe katmak.



