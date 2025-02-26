THY'den öğrencilere yarı zamanlı iş: Başvuru şartları

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, program kapsamında üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılarak başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyunca yarı zamanlı çalışma fırsatı bulacak.
- Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.
- Programa başvuracak adayların 2001 ve sonrasında doğmuş olmaları, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 2, 3 ya da 4'üncü sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor.
- Adayların, THY'nin İstanbul ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmeleri ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.
- Başvurular, THY'nin internet sitesinden 29 Mart'a kadar yapılabilecek.