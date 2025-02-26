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THY'den öğrencilere yarı zamanlı iş: Başvuru şartları

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan "Take-Off 101" yetenek programının bu yılki başvurularının başladığını duyurdu.

26 Şubat 2025 | 08:48
Son Güncellenme: 26 Şubat 2025 | 09:15
THY'den öğrencilere yarı zamanlı iş: Başvuru şartları

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, program kapsamında üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılarak başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyunca yarı zamanlı çalışma fırsatı bulacak.

  • Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.
  • Programa başvuracak adayların 2001 ve sonrasında doğmuş olmaları, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 2, 3 ya da 4'üncü sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor.
  • Adayların, THY'nin İstanbul ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmeleri ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. 
  • Başvurular, THY'nin internet sitesinden 29 Mart'a kadar yapılabilecek.
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