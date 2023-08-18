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THY duyurdu: Yeni şirket kuruldu

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 iştiraki olacak şekilde THY Finansal Teknolojiler AŞ'nin kurulduğunu bildirdi.

18 Ağustos 2023 | 19:14
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THY duyurdu: Yeni şirket kuruldu

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yeni şirketin kuruluş süreçlerine ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"14 Temmuz tarihli duyurumuzda ortaklığımızın havacılık sektöründeki tecrübesi, küresel gücü ve satış kanallarından geçen işlem hacmini göz önüne alarak mevcut potansiyelinin değer yaratan bir iş modeline dönüştürülmesi amacıyla elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde lisanslama süreçlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına yönetim kurulumuzca karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda ortaklığımızın yüzde 100 iştiraki olacak şekilde 'THY Finansal Teknolojiler AŞ'nin kuruluşu 18 Ağustos'ta İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır."

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