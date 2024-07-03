THY, Pegasus ve TAV yöneticileri anlattı

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe), "34. Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu"nda konuşan Ekşi, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olduklarını söyledi.

130 ülkeyi 347 destinasyonla dünyaya bağladıklarını belirten Ekşi, bugün dünya sivil havacılığının en önemli parçalarından biri olduklarını vurguladı. Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak şu anda Avrupa'nın 42 ülkesinde 121 destinasyona uçuyoruz. Avrupa'ya haftada 1900'den fazla uçuş gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın geçen yıl 90. yaşını kutladıklarını belirten Ekşi, "2003 yılı özel bir öneme sahip. Şirketimizin başarısı. 20 yıl önce ortaklığımız yenilendi." diye konuştu.

2003 yılından bu yana uçuş ağlarını sürekli genişlettiklerini belirten Ekşi, "Bu konudaki liderliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz. 2033 yılına kadar 400 noktaya uçuyoruz. Yolcu sayımız her yıl yeni rekorlara imza atıyor. Her zaman söylediğimiz bir söz vardır: Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksek uçuyor." dedi.

2003 yılında 65 uçakla başladıkları uçuşlarına bugün 440 uçakla devam ettiklerini belirten Ekşi, şunları kaydetti:

"Biz şu anda dünyanın 9. en büyük filosuna sahibiz. 2033 yılına kadar 813 uçakla dünyanın 3. büyük filosu olacağız. 2033 filo hedefimizin ilk adımını geçen yıl geçen yıl Airbus'tan 355 uçak siparişi verdik. 171 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. 10 yıl içinde her yıl 52 milyar dolar gelir elde edeceğiz. Gelir elde ederek 144 milyar dolar ekonomiye katkıda bulunacağız. Kargo pazarındaki payımızı yüzde 7'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Hava yolu camiasındaki prestijimizin bir gerçeği olarak dijitalleşmeyi geliştiriyoruz.

Biz işimize titizlikle yaklaşan büyük bir aileyiz. Konuşmamın başından beri anlattığım özveri hikayesi, çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından takdir edilmektedir. 2024 yılı bizim için ödüllerle dolu bir yıl oldu. Farklı kategorilerde ödüller aldık. SKYTRAX, APEX ve DÜNYA FİNANSI ödülleri oldu. Bu ödüller, ikramdan sürdürülebilirliğe, şeffaflıktan kaliteyi deneyimlemeye, işimizi mükemmelleştirdiğimizin önemli kanıtlarındandır."

TAV 2023 yılında 15 havalimanında 96 milyon yolcuya hizmet sundu

TAV Havalimanları Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Kaptan ise 8 ülkede 15 havalimanı işlettiklerini söyledi. Kaptan, Türkiye'nin dışında Letonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya (Üsküp ve Ohrid), iki havalimanı Tunus (Monastır ve Enfidha), Medine, iki havalimanı Gürcistan (Tiflis ve Batum) ve Kazakistan'da havalimanları işlettiklerini kaydetti. Kaptan, "2023 yılında 15 havalimanında 96 milyon yolcuya hizmet sunduk." diye konuştu.

"Pegasus olarak 148 noktaya uçuyoruz ve bunların çoğu uluslararası uçuşlar"

Pegasus CEO’su Güliz Öztürk ise "Türkiye Havalılık Pazarı Mercek Atlında" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Pegasus’un Türkiye’nin en büyük ikinci hava yolu şirketi olduğunu ve geçen yıl 32 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi.

Öztürk geçen yıl yüzde 20 daha büyüdüklerini, bu yıl ise geçen yıla kıyasla yüzde 10-12 civarında bir büyümenin söz konusu olduğunu açıkladı.

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaygın bir uçuş ağımız var. Toplam 148 noktaya uçuyoruz ve bunların çoğu uluslararası uçuşlar. Yurt dışında Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri olmak üzere 53 farklı ülkeye uçuyoruz. Aynı zamanda aktarmalı trafik de taşıyoruz çünkü İstanbul'un kıtalar arasında çok iyi bir konumda olmasını bir avantaj olarak görüyoruz. Dolayısıyla uluslararası operasyonlarımızdaki trafiğimizin yaklaşık yüzde 30'u aktarmalı trafikten oluşuyor. Pegasus Sabiha Gökçen'i ana merkez, Antalya'yı da ikinci bir merkez olarak kullanıyor. Antalya'da yaklaşık 28 uçak çalıştırıyoruz."

Öztürk, Kovid-19 salgını sonrası 2022 ve 2023 yılında operasyonel karlılıkta dünyada en iyi performans gösteren şirket olduklarını, yakın zamanda 16 yeni uçağı filolarına katarak başta Sabiha Gökçen olmak üzere Türkiye'deki diğer merkezleri kullanarak büyümeye devam edeceklerini vurguladı.