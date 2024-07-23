ARA
Bist 100
11172,75
0,15%
Bist 100
Dolar/TL
32,9394
0,0878%
Dolar/TL
Euro/TL
35,866
0,0624%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,089
-0,0073%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2536,67
0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

THY yeni "Bussines Class" koltuk süitini tanıttı

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'de düzenlenen havacılık fuarında yeni ve son teknoloji "Business Class" koltuk süitini tanıttı.

23 Temmuz 2024 | 00:32
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2024 | 00:55
THY yeni "Bussines Class" koltuk süitini tanıttı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Crystal Business Class Suiti" adlı koltuk seti, şirketin filosundaki uçaklarda ayarlanabilir kapıya sahip ilk koltuklar olma özelliğini taşıyor. Yeni koltuklar, tüm misafirlere doğrudan koridor erişimi, orta koltuklar için ayarlanabilir mahremiyet paneli, 23 inç koltuk genişliği ve geniş bir ayak dinlendirme alanı ile konforlu bir deneyim sunmasının yanı sıra, tüm kenar süitlerde pencereye doğrudan erişim sunuyor.

Açıklamaya göre küresel markanın “Flow” marka kimliğine uygun olarak yeni süitlerde daha açık ve sıcak renkler, mermer görünümlü yan masa ve altın rengi tonlarında detaylar yer alıyor.

Yeni süitler ayarlanabilir ortam ve okuma ışıkları, evrensel priz, C tipi şarj girişleri, yan masa üzerinde kablosuz şarj ünitesi, gürültü önleyicili kulaklık girişi, açısı ayarlanabilir ayna, kapalı saklama alanı, ergonomik koltuk minderi ve 22 inçlik IFE ekranı da dahil olmak üzere Türk Hava Yollarının misafir deneyimini üst düzeye çıkarmak için en iyi olanakları sunmaya devam ediyor.

THY'nin yeni koltukları, havayolu için özgün bir ürün yaratmak amacıyla kendi iştirak firması TCI Aircraft Interiors tarafından Türkiye’den temin edilen deriler ve kumaşlar kullanılarak üretildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni Business Class hizmetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni Crystal Business Class süitimiz, uzun mesafe lüks seyahatimiz için yeni bir sayfa açacak ve geniş global ağımızda yeni bir konfor ve mahremiyet seviyesi ile havayolumuzu geleceğe taşıyacak. Özel tasarıma sahip koltuklarımız, ödüllü uçak içi yemek servisimizle birleşerek, misafirlerimize bulutların üzerinde eşsiz bir deneyim sunmaya devam edecek.” THY'nin kıtalararası uçuşlarında yer alacak olan yeni koltuklar, havayolunun Airbus A350'lerine sipariş üzerine kademeli olarak takılacak ve ayrıca yenilenecek olan Boeing 777 uçak filosunda da yerini alacak.

 

 


 

 


Etiketler
video-haber Türk Hava Yolları Hisse Haberleri (THYAO)
0
  • ALTIN GRAM - TL 2536,67 0,03%
  • ALTIN ONS 2395,23 -0,08%
  • BIST 100 11172,75 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,041 0,004%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37583 0,00872%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,85 0,0544%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,9394 0,0878%
  • EURO/DOLAR 1,089 -0,0073%
  • EURO/TURK LIRASI 35,866 0,0624%
  • STERLIN/DOLAR 1,2932 -0,00116%
Borsa Haberleri
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
İlk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsa haftaya yatay başladı (22.07.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
GERİ
İLERİ
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
İlk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsa haftaya yatay başladı (22.07.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL