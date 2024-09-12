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Türk Hava Yolları, Sidney’e tarifeli seferlere başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'e İstanbul'dan karşılıklı uçuşların 4 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

12 Eylül 2024 | 09:58
Son Güncellenme: 12 Eylül 2024 | 10:11
Türk Hava Yolları, Sidney’e tarifeli seferlere başlıyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık itibarıyla İstanbul-Sidney arasında gerçekleştirilecek seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla icra edilecek.

Açıklamada, uçuşların başlamasına ilişkin görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları kaydetti:

"Kıtada bizim için yeni bir sayfa açan Sidney'in lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni rota, uçuş ağımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda misafirlerimizi Türk Hava Yolları konforu ve misafirperverliğiyle buluşturarak, Avustralya'daki varlığımızı bir kez daha teyit ediyor. Bu kıtaya tek seferde uçuş yapabilecek kapasitede uçağımızı teslim aldığımızda Sidney, Avustralya'da aktarmasız uçuş yapılan ilk destinasyonumuz olacak."

Sidney Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham da "Türk Hava Yollarının ilk kez Sidney'e inerek, Avrupalı ​​gezginlere eyaletimizi tanıtmasından dolayı heyecanlıyız. NSW Hükümeti, bu yeni hizmeti güvence altına almak için Sidney Havaalanı ve Türk Hava Yolları ile yoğun işbirliği içinde çalıştı. Sidney, Avustralya'ya açılan bir kapıdır ve bu yeni rotanın desteklenmesi, eyaletin ziyaretçi ekonomisinin büyümesi için muazzam bir potansiyel barındırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk Hava Yollarının gerçekleştireceği bu ilk uçuşu sabırsızlıkla bekliyoruz"

THY uçuşlarının ekonomik önemine değinen Sidney Havalimanı CEO'su Scott Charlton, THY'nin bu destinasyona direkt uçuş duyurusunun, Avrupa'ya seyahat için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Charlton, şunları aktardı:

"Şehrimizin ve eyaletimizin sunduğu güzelliklerin bir kanıtı olan bu kesintisiz uçuş için THY, Sidney ve NSW ile gurur duyuyoruz. Yolcularımız, Aralık ayı itibarıyla Türk Hava Yollarının Sidney-İstanbul seferini Kuala Lumpur üzerinden deneyimleyebilecekler. Bugünkü duyuru, Sidney ve NSW ekonomileri için son derecede önemli ve uluslararası havacılığın ziyaretçi ekonomimizi desteklemesindeki etkisini de vurgulamaktadır. Türk Hava Yollarının gerçekleştireceği bu ilk uçuşu ve önümüzdeki yıllarda geliştireceği hizmetlerini sabırsızlıkla bekliyoruz."

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