Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiryaki Agro, Kanada merkezli Sunrise Foods International aracılığıyla Ozark Organics'in çoğunluk hisselerini satın alarak Kuzey Amerika organik tarım ürünleri pazarındaki lider konumunu pekiştirdi. Gerçekleştirdiği satın almayla stratejik hamle yapan şirket, organik yem sektöründeki konumunu güçlendirdi.

Merkezi ABD'nin Missouri eyaletinin Buffalo kentinde bulunan Ozark Organics, 2019'da faaliyete geçen organik yem fabrikasında, organik mısır ve organik soya küspesi gibi temel bileşenlerle özel yem formülü üretiyor.

Sertifikalı tohumdan tarladaki üretime, üretimden depolamaya, işlemeden lojistiğe kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Tiryaki Agro, organik tarım ürünleri pazarında büyümeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiryaki Agro Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Tiryakioğlu, söz konusu hamlenin, Sunrise Foods International'ın organik yem endüstrisindeki varlığını pekiştirmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tiryakioğlu, global organik tarım ürünleri pazarında gurur verici bir gelişme içinde olduklarını belirterek, "2018'de grubumuza katılan Sunrise Foods, organik tarım ürünleri alanında Kuzey Amerika'da yüzde 25'lik pazar payı ile rakiplerinin açık ara önünde lider konumda. Sunrise Foods, ağustosta ABD'nin önde gelen organik yem üreticisi Ozark Organics'i bünyesine katarak aynı pazarda organik yem üretimine de başlamış ve nihai tüketiciye bir adım daha yaklaşmıştır. Sunrise Foods, bu satın alma ile özellikle ABD'nin orta batı bölgesindeki yumurta üreticisi müşterilere yüksek kaliteli organik yem ürünleri sunmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.