ARA
DOLAR
33,89
-0,55%
DOLAR
EURO
37,57
-0,20%
EURO
GRAM ALTIN
2725,14
-0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
10110,18
2,82%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tiryaki Agro, ABD'li yem üreticisini satın aldı

Tiryaki Agro, iştiraki Sunrise Foods International aracılığıyla ABD merkezli organik yem üreticisi Ozark Organics'i satın aldığını duyurdu.

03 Eylül 2024 | 15:09
Son Güncellenme: 03 Eylül 2024 | 15:11
Tiryaki Agro, ABD'li yem üreticisini satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiryaki Agro, Kanada merkezli Sunrise Foods International aracılığıyla Ozark Organics'in çoğunluk hisselerini satın alarak Kuzey Amerika organik tarım ürünleri pazarındaki lider konumunu pekiştirdi. Gerçekleştirdiği satın almayla stratejik hamle yapan şirket, organik yem sektöründeki konumunu güçlendirdi.

Merkezi ABD'nin Missouri eyaletinin Buffalo kentinde bulunan Ozark Organics, 2019'da faaliyete geçen organik yem fabrikasında, organik mısır ve organik soya küspesi gibi temel bileşenlerle özel yem formülü üretiyor.

Sertifikalı tohumdan tarladaki üretime, üretimden depolamaya, işlemeden lojistiğe kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Tiryaki Agro, organik tarım ürünleri pazarında büyümeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiryaki Agro Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Tiryakioğlu, söz konusu hamlenin, Sunrise Foods International'ın organik yem endüstrisindeki varlığını pekiştirmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tiryakioğlu, global organik tarım ürünleri pazarında gurur verici bir gelişme içinde olduklarını belirterek, "2018'de grubumuza katılan Sunrise Foods, organik tarım ürünleri alanında Kuzey Amerika'da yüzde 25'lik pazar payı ile rakiplerinin açık ara önünde lider konumda. Sunrise Foods, ağustosta ABD'nin önde gelen organik yem üreticisi Ozark Organics'i bünyesine katarak aynı pazarda organik yem üretimine de başlamış ve nihai tüketiciye bir adım daha yaklaşmıştır. Sunrise Foods, bu satın alma ile özellikle ABD'nin orta batı bölgesindeki yumurta üreticisi müşterilere yüksek kaliteli organik yem ürünleri sunmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,14 -0,65%
  • ALTIN ONS 2500,04 -0,13%
  • BIST 100 10110,18 2,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,874 0,529%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34919 0,03559%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,8 -1,5645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,8934 -0,5524%
  • EURO/DOLAR 1,1068 0,1887%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5671 -0,2021%
  • STERLIN/DOLAR 1,31435 0,15202%
Borsa Haberleri
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Bigchefs (BIGCH) toplam şube sayısını duyurdu
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
GERİ
İLERİ
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Bigchefs (BIGCH) toplam şube sayısını duyurdu
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL