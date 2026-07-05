Tosyalı İskenderun Limanı'na ödül

Türkiye’nin küresel çelik üreticisi Tosyalı, faaliyet gösterdiği demir-çelik sektöründeki üretim gücünü, entegre lojistik altyapısı ve liman işletmeciliğindeki uzmanlığıyla birleştirerek yarattığı katma değeri büyütmeyi sürdürüyor.

Bunun bir yansıması olarak Tosyalı’nın işlettiği limanlar, Türkiye’de sanayi, taşımacılık ve uluslararası ticarete sağladığı güçlü katkıyla dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan yıllık 20 milyon ton elleçleme kapasitesine sahip Tosyalı İskenderun Limanı, aldığı ödüllerle de başarını tescillemeye devam ediyor.

Tosyalı İskenderun Limanı son olarak 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında düzenlenen törende, “Yük Elleçlemesini En Fazla Artıran Liman” ödülüne layık görüldü. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Tosyalı ödülü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan aldı.

Tosyalı’nın bölgeye kazandırdığı önemli yatırımlardan bir olan Akdeniz’in yükselen lojistik üssü Tosyalı İskenderun Limanı, yıllık 20 milyon ton elleçleme kapasitesiyle aynı anda 16 geminin yanaşabileceği altyapısıyla dikkat çekiyor. Limanın yüksek kapasiteli ileri teknoloji ürünü iş makineleri ve vinçleri sayesinde yüklerin hızlı ve güvenli bir şekilde elleçlenmesi sağlanıyor. 7 gün 24 saat, kesintisiz faaliyet gösteren Tosyalı İskenderun Limanı, Tosyalı Holding şirketlerinin yanı sıra birçok bölge firmasına da hizmet vererek, bölgesel ticaretin gelişimine destek olurken istihdama da önemli katkılar sağlıyor. 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde konumlanan liman, Türkiye'nin güneydoğusundaki sanayi merkezlerine hızlı ve etkin erişim sağlıyor. Ayrıca Almanya, ABD, Hollanda ve İngiltere gibi birçok ülkeye ihracat gerçekleştirmekte olan liman, dış ticaretin önemli merkezlerinden birisi konumunda. Limanın karayolu ve deniz yolu ulaşımın yanı sıra demiryolu iltisak hattı projesi ile lojistik erişiminin de arttırılması planlanıyor.