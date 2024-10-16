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  • Tüpraş'ın Karbon Emisyonlarının Azaltılması Kapsamında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Üretim Tesisi Projesi ile İlgili İDK Toplantısı Gerçekleştirilecek

Tüpraş'ın Karbon Emisyonlarının Azaltılması Kapsamında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Üretim Tesisi Projesi ile İlgili İDK Toplantısı Gerçekleştirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

16 Ekim 2024 | 13:49
Tüpraş'ın Karbon Emisyonlarının Azaltılması Kapsamında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Üretim Tesisi Projesi ile İlgili İDK Toplantısı Gerçekleştirilecek

"İZMİR ili ALİAĞA ilçesi sınırları içerisinde TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. İZMİR RAFİNERİSİ tarafından yapılması planlanan KARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASI KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK YAKITI ÜRETİM TESİSİ projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 30/10/2024 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur."
 

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
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