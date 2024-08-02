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Tüpraş’tan İzmir Aliağa’daki orman yangınıyla ilgili açıklama

Tüpraş, İzmir Rafineri işletme sahası dışındaki ağaçlık bölgede çıkan yangından üretim tesisinin, operasyonlarının ve çalışanlarının etkilenmediğini bildirdi.

02 Ağustos 2024 | 20:35
Tüpraş’tan İzmir Aliağa’daki orman yangınıyla ilgili açıklama

Tüpraş'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 17.00 sularında İzmir Rafineri işletme sahası dışında bulunan ağaçlık bölgede yangın çıktığı belirtildi. 
Rafineri Teknik Emniyet Ekipleri'nin ilk müdahaleyi yaptığı yangının, itfaiye ekipleri ile birlikte havadan ve karadan destek verilerek söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Yangın bölgesi üretim sahamızdan uzakta olup, üretim tesisimiz, operasyonlarımız ve çalışanlarımız etkilenmemiştir. Resmi kurumlarla iş birliği içerisinde soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi. AA

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