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Tüpraş'tan 'sürdürülebilir havacılık yakıtı projesi' açıklaması

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ. bugün 'sürdürülebilir havacılık yakıtı projesi' ve Tiryaki Agro ile imzanan sözleşmeye ilişkin KAP'a bildirimde bulundu.

13 Mayıs 2024 | 09:19
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2024 | 09:24
Tüpraş'tan 'sürdürülebilir havacılık yakıtı projesi' açıklaması

TÜPRAŞ'tan bugün (13 Mayıs 2024) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 24 Kasım 2021 tarihinde açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı'nda paylaşılan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF-Sustainable Aviation Fuel) üretimi hedefi doğrultusunda İzmir Rafinerimizde planlanan yatırıma yönelik detay mühendislik çalışmalarımız devam etmekte olup, gelecek yıl sonuna kadar nihai yatırım değerlendirmesinin tamamlanması ve takiben yatırıma başlanması öngörülmektedir. Bununla beraber, üretim aşamasına geçildiğinde hammadde tedarikini güvenilir kılma amacıyla, ikinci nesil bitkisel ve hayvansal atık hammaddelerin teminine yönelik yürütülen çalışmalarımız kapsamında Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tiryaki Agro") ile Tüpraş ve Tüpraş Trading Ltd. arasında hammadde ticaret ve tedarik sözleşmeleri imzalanmıştır.
    Yapılan anlaşmalar çerçevesinde, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle Tüpraş Trading Ltd tarafından atık hammaddelerin ticaretine başlanacak olup, 1 Ocak 2029'dan itibaren 10 yıl süre ile Şirketimizin yıllık 450 bin ton olarak öngörülen bitkisel ve hayvansal atık hammadde ihtiyacının asgari 300 bin tonluk kısmının tedariki, Tiryaki Agro ve/veya iştiraklerinden sağlanacaktır.
    Sözleşme uyarınca üretim amaçlı sağlanacak hammadde için Tüpraş tarafından Tiryaki Agro'ya yapılacak ödemenin fiyatı, ilgili tarihteki Kuzey Avrupa hammadde fiyat endeksleri ile Kuzey Avrupa SAF fiyat endekslerine bağlı metodoloji ile belirlenecektir. Sözleşmede ayrıca karşılıklı alım ve satım taahhütleri ve bunlara bağlı cezalar, SAF tesis yatırımının yapılmaması durumunda fesih, ham madde türlerine ilişkin sertifika ve kalite standartlarına ilişkin hak ve yükümlülükler bulunmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 


 

 

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