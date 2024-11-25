Tüpraş'tan yangın açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada, rafineride çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Tüpraş’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında ham petrol ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir."