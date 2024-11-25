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Tüpraş'tan yangın açıklaması

Tüpraş, İzmir Aliağa'daki ham petrol ünitelerinden birinde bu akşam yangın çıktığını, yangının kontrol altına alındığını ve olaydan etkilenen çalışan bulunmadığını bildirdi.

25 Kasım 2024 | 22:01
Son Güncellenme: 25 Kasım 2024 | 22:01
Tüpraş'tan yangın açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada, rafineride çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Tüpraş’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında ham petrol ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir."

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Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu
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Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
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