Türk Hava Yolları Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı personeliyle tartışan Gazeteci Reha Muhtar'ın THY uçuşlarından men edilerek kara listeye alındığını açıkladı.


Son Güncellenme:
Türk Hava Yolları Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

İHA'ın haberine göre telefonla konuşurken x-ray cihazından geçmeye çalışan Reha Muhtar, havalimanı personeli tarafından uyarıldıktan sonra, "Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi nereden öğrendiniz" şeklinde tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.
 

