Türk Sigorta'da 2025 hedefi

"İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Taha Çakmak, 2025 yılında inovasyona ve müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ürün ve hizmet çeşitliliklerini artırmayı, her segmentteki müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunmayı hedeflediklerini kaydeden Çakmak, "Dijitalleşme sayesinde süreçlerimizi daha hızlı, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir hale getirirken, Kasko, Sağlık ve Konut gibi bireysel ürünlerde yenilikçi uygulamalarla sigortayı herkes için daha ulaşılabilir kılacağız. Bununla birlikte, Yangın ve İş Yeri gibi ticari ürünlerimizle işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Çakmak, dengeli ve istikrarlı büyüme stratejisi sürdürdüklerini aktararak, "2024 Kasım sonunda toplam brüt prim üretimimizi 89,3 milyar liraya ulaştırdık. Böylece geçen yılın aynı döneminde 50,8 milyar lira olan prim üretimimizi yüzde 76 artırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Sundukları çözümlerle yalnızca müşterilerine değer yaratmakla kalmadıklarını, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağladıklarını belirten Çakmak, "Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların, bizi 2025'te de sektörün ve enflasyonun üzerinde prim büyümesine taşıyacağına inanıyoruz. 2025'i de sektör lideri olarak tamamlamak en büyük hedefimiz." dedi.

- "Pazar payımız yüzde 14'ü aştı"

Çakmak, 2024 Kasım sonu sektör verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla pazar paylarını artırarak yüzde 14,2 seviyesine ulaştıklarını vurguladı.

Türkiye'de sigorta sektörünün artan sigorta bilinci ve yenilikçi ürünlerle son yıllarda istikrarlı bir büyüme eğilimi yakaladığına dikkati çeken Çakmak, "2024 yılı kasım itibarıyla sigorta sektörünün toplam prim üretimi yüzde 72,6 artışla 717,6 milyar liraya ulaşırken, bunun yüzde 87,7'si hayat dışı branşlardan sağlandı. Aynı dönemde hayat dışı branş prim üretimi yüzde 72,2, hayat branşı prim üretimi ise yüzde 75,5 artış gösterdi." diye konuştu.

Son yıllarda hem yerli hem de yabancı sigorta şirketlerinin pazara girişiyle rekabetin yoğunlaştığına işaret eden Çakmak, müşterilerin artık daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve dijital hizmetler talep ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Dijitalleşmeye hızlı adapte olan şirketler süreç optimizasyonu ve müşteri deneyiminde avantaj sağlarken, bu dönüşüme ayak uyduramayanlar rekabet güçlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Biz de bu dönüşüm sürecine ve müşterilerimizin beklentilerine ayak uydurabilmek adına, bu sene içerisinde Tamamlayıcı Sağlık, Seyahat Sağlık ve Kasko Sigortaları ile Bireysel Emeklilik ürünlerimizin online satışını web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu sayede potansiyel müşterilerimiz kendileri için hazırlanan kişiselleştirilmiş fiyat çalışmalarını karşılaştırmalı olarak görüyor, ihtiyaç ve tercihleri doğrultusuna kredi kartı ile ödemelerini gerçekleştirerek poliçelerini kendileri düzenleyebiliyorlar."

Taha Çakmak, gelecek dönemde de müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hayat, DASK gibi ürünlerle çevrim içi satılan ürün adetlerini artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Hizmetlerini her zaman ve her yerde ulaşılabilir kılmak amacıyla B2B uygulamalarını ve dijital kanallarını modernize ettiklerini anımsatan Çakmak, özellikle yapay zekayla güçlendirilmiş yeni nesil teknolojileri hızla hayata geçirdiklerini aktardı.

Çakmak, "Temmuzda mobil uyumlu ve yapay zeka destekli elementer sigorta uygulamamız Pusula Plus'ın ilk fazını devreye aldık. Eylülde ise yenilenen web sitemizi kullanıcılarımızla buluşturduk. Ayrıca, mayıstan bu yana Müşteri İletişim Merkezimiz, web ve mobil kanallarımız üzerinden ürünlerimizin direkt satışını mümkün kıldık. Mobil uygulamamızı ise yeni özelliklerle sürekli geliştiriyoruz.Yapay zeka destekli dijital asistanımız 'Bilge' hem müşterilerimize hem de acentelerimize hızlı ve doğru çözümler sunuyor. Temmuzda Bilge'yi acentelerimizin kullanımına sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, yapay zeka destekli tutundurma modelleri, hasar süreçlerinin otomasyonu ve CRM sistemlerinin akıllı hale getirilmesi gibi projelerle yapay zeka kullanımını her alanda artırdıklarını anlattı.

- "Güçlü bir siber güvenlik altyapısı oluşturuyoruz"

Sürdürülebilirlik ve bilgi güvenliğinin öncelikli odak alanları arasında yer aldıklarını vurgulayan Çakmak, "Dijitalleşen süreçlerimizle kağıtsız ofis hedefimize ilerlerken, müşteri bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak için uluslararası standartlara uygun güvenlik çözümleri uyguluyoruz. Gelişmiş veri şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve güvenlik izleme sistemlerimizle güçlü bir siber güvenlik altyapısı oluşturuyoruz. Modernize edilmiş büyük veri platformumuz ve bulut tabanlı altyapı yatırımlarımız sayesinde analitik projelerimize ivme kazandırıyor, hizmetlerimizi daha hızlı ve verimli bir şekilde paydaşlarımıza ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Çakmak, sigortacılık sektörünün yapay zekanın sunduğu fırsatlarla derin bir dönüşümden geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Sigorta olarak, bu güçlü teknolojiyi işimizin merkezine koyarak müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve sektöre yeni nesil çözümler sunuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın işe alım süreçlerinde yapay zekadan faydalanarak hem doğru adayları belirliyor hem de süreci daha verimli hale getiriyoruz. Bununla birlikte, dijitalleşen dünyada otonom bir şirket olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor, müşterilerimiz ve satış kanallarımıza anlık bilgi sağlayarak hizmet kalitemizi artırıyoruz. Ayrıca, e-posta ve sosyal medya kanallarımızda gelen geri bildirimleri Doğal Dil İşleme (NLP) Teknolojisi ile analiz ediyor, müşteri deneyimimizi sürekli iyileştirmek için bu verileri kullanıyoruz. Sağlık süreçlerinde kullandığımız akıllı doküman anlama teknolojisi, hız ve verimliliği artırırken, provizyon süreçlerimizi yapay zeka temellerine dayandırarak maliyetleri optimize ediyoruz. 'Fraud' analitiği çözümlerimiz ise kaynaklarımızı daha verimli kullanmamıza olanak tanıyor."

- "Dijitalleşme, stratejik önceliğimiz olacak"

Dijitalleşmenin stratejik önceliklerinden biri olmaya devam edeceğinden söz eden Çakmak, dijital çözümlerle müşteri deneyimini iyileştirmek, süreçleri kolaylaştırmak ve her bireyin sigortaya ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla yatırımlarını artıracaklarını söyledi.

Çakmak, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da önemli projelere imza atarak geleceğe ve topluma değer katmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini kaydetti.

2025'te sigorta sektörünün hızla değişen küresel dinamikler ve teknoloji odaklı dönüşüm süreçleriyle hem önemli fırsatlarla hem de kritik tehditlerle karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulunan Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijitalleşmenin getirdiği yenilikler, müşteri beklentilerindeki değişimler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar, sektörde hem yeni iş modelleri yaratıyor hem de çeşitli zorluklar doğuruyor. Sigorta şirketlerinin bu süreçte geleceğe hazırlanırken stratejik avantaj sağlamak adına yeni fırsatları değerlendirmeleri ve tehditlere karşı proaktif önlemler almaları kritik önem taşımaktadır. Türkiye Sigorta olarak, aldığımız aksiyonlarla sigortalılarımızın farkındalığını artırıyor. Riskleri azaltmak, kayıpları önlemek ve finansal zararları minimuma indirmek için proaktif bir yaklaşım sergiliyoruz. Geleceğe yön veren stratejilerimizle sektördeki öncü rolümüzü sürdürecek, yenilikçi çözümlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeye devam edeceğiz."