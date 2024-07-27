Türk teknoloji firması K Plus, Emirates’in çözüm ortağı oldu

Yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan K Plus, globalde bir yeni iş birliğine daha imza atarak Emirates’in çözüm ortaklarından biri oldu. İş birliği kapsamında K Plus Emirates’e havayolu NDC sistemlerinden otel ve tur operatörleri API'lerine kadar geniş bir yelpazede çözüm sunacak.

Bu iş birliği sayesinde, Emirates’in geniş bir pazara erişim sağlayarak binlerce seyahat acentesine ve milyonlarca yolcuya ulaşma potansiyeline sahip olacağını kaydeden K Plus Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Ciga, "K Plus, Emirates'in diğer global işbirlikleri içinde, teknolojik yenilikleri hızlı bir şekilde yazılımına entegre ettiği ve sektöre özel çözümler sunduğu için öne çıktı. Dünya çapında Emirates’in kendine çözüm ortağı olarak seçtiği 30 firma arasında Türk girişimi olarak yer almaktan dolayı gururluyuz. Kurulduğumuz günden bu yana KPlus olarak hızla büyüdük ve genişledik. Bugün Türkiye, Bulgaristan, Macaristan, Irak, Kıbrıs, Azerbaycan, Fransa, İspanya ve Almanya'da 200'ün üzerinde turizm profesyoneline hizmet veriyoruz. 2023'te, teknolojik yeniliklerle yazılımımızı güncelleyerek küresel erişimimizi artırdık. 2024 hedefimiz ise daha fazla küresel işbirliği kurarak sektördeki konumumuzu güçlendirmek ve yazılımımıza yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmek." dedi.

Emirates Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Bölge Müdürü Mehmet Gürkaynak ise KPlus işbirliğine dair şunları kaydetti:

"Teknoloji inovasyonlarını hızlı uygulamaya koyan ve havacılık sektöründeki en trend konu başlıklarından biri olan NDC (Yeni Dağıtım Yeteneği), şirketimiz Emirates’in de hususiyetle üzerinde durduğu bir konu. Kullanıcılarına doğrudan içeriğin en sağlıklı şekilde paylaşılmasına olanak sağlayan NDC kanalına iş ortaklarımız 3 farklı şekilde erişim sağlayabilmektedir. Bunlar; ‘Emirates’in kendi biletleme arayüzü olan Emirates Gateway Portalı, akredite olmuş bir teknoloji partneri ve kullanıcının doğrudan kendi sistemi aracılığı ile Emirates altyapısına bağlanması’ şeklinde özetlenebilir. Havayolumuz geçtiğimiz sene Eylül ayında GDS‘lerden (Genel Satış Kanallarından) bazı fiyat gruplarını kaldırmış, ilgili fiyat ve içerik ayrıcalığını sadece NDC kullanıcılarına açmıştır. Aylık ortalama 120 milyon Amerikan Doları tutarındaki uluslararası satış trafiğinin olduğu ülkemizde, son kullanıcılarımızın müşterilerine Emirates içeriğinin tamamını en iyi şekilde sunabilmesi için, yerel ortamda çalışacak bir teknoloji partneri alternatifi olması bizler icin çok önemli. KPlus geçtiğimiz sene boyunca bütün teknolojik altyapı entegrasyonunu ve sertifikasyonlarını tamamlayarak Emirates‘in Kurumsal NDC Teknoloji Partneri haline gelmiştir. Yazılım geliştirmedeki başarı ve teknoloji alanında kat edilen bu yol için KPlus ekibini tebrik ediyor, bu yeniliklerin müşterilerimize ve iş ortaklarımıza memnuniyet olarak yansımasını en içten şekilde temenni ediyorum."

"Dijital turizm 2025 yılına kadar yüzde 25 büyüyecek"

Dijital turizmin 2025 yılına kadar yüzde 25 büyüyeceğine dikkat çeken KPlus Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Ciga şöyle dedi:

‘’Hızlı entegrasyon süreçlerimiz ve maliyet etkin çözümlerimizle iş ortaklarımızın uçak bileti, konaklama, tur, araç kiralama gibi farklı kaynaklardan farklı hizmetleri tek bir seyahat paketi olarak müşterilerine sunmalarını sağlıyoruz. Sistemlerimiz ek bagaj, yemek seçimi gibi ek hizmetlere erişim sağladığı gibi biletleme sonrası iptal ve değişiklik gibi fonksiyonları da yönetebilmekte, raporlayabilmekte. Bu teknolojik çözümler turizm sektöründeki markalara operasyonel verimlilik ve misafir memnuniyeti olarak artı değer katıyor. Daha hızlı ve doğru veri işleme sayesinde karar alma süreçlerini iyileştiriyor, hizmetlere hızlı erişim sağlıyor, veri doğruluğunu artırarak manuel hata oranını azaltıyor. Uçtan uca güvenli şeffaf rezervasyon ve geliştirilmiş ödeme sistemleri ile markaların sürdürülebilirliğine de olumlu katkı sağlıyoruz.‘’

