Türk Telekom 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 78,2 yükselerek 22,4 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin 9 aylık geliri de geçen yıla oranla yüzde 69,6 artışla 55,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 52,9 milyona yükselen abonesiyle 2023’ün 9 aylık döneminde toplam 4,5 milyar TL’lik net kara imza atan Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 9 ayda 18,8 milyar TL oldu. Türk Telekom, bu yılın 9 ayında 12,6 milyar liralık yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, ortaya koydukları teknoloji ve dijitalleşme vizyonu ile hedeflerini gerçekleştirmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 9 ayındaki olumlu göstergelerimiz ile yılın sonuna yaklaşırken, yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü revize ettiğimiz öngörülerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde 67-70 aralığında, FAVÖK’ün yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz. Fibere yaptığımız yatırımlarla, Türkiye'nin fiber gücü olmaya devam ediyoruz. 2023 eylül itibarıyla fiber ağ uzunluğumuzu 427 bin kilometreye yükselttik. Türk Telekom fiber abone sayımız 2023'ün ilk 9 ayında 12,6 milyona ulaştı.

Türk Telekom'un fiber hane kapsaması ise 2023’ün 3. çeyrek sonunda 31,9 milyon oldu. Türkiye'nin fiber gücü olarak, ülkenin her köşesine taşıdığımız güçlü fiber altyapımız ve yatırımlarımız ile Türkiye Yüzyılı'nın teknoloji taşıyıcısı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda, 'Türkiye'nin 81 ilindeki altyapımızı sadece bizim abonelerimiz kullansın' anlayışı ile hareket etmiyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Türk Telekom'un altyapısı Türkiye'nin altyapısıdır. 2005 yılından bu yana Türkiye'nin dijital varlıklarına yaptığımız yatırımların 20 milyar dolara ulaşması, ülkemiz için verdiğimiz hizmetlerin en önemli göstergesidir."

Önal, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ortaya koyduğumuz teknoloji ve dijitalleşme vizyonu ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hedeflere emin adımlarla ilerlerken, değişen müşteri beklentilerine paralel olarak, yeni nesil teknolojilerden yararlanıyoruz. Nitekim, yarını yakalayan teknolojilerin ve bu teknolojileri besleyen girişimlerin her zaman destekçisiyiz. Pek çok alanda olduğu gibi, bu alanda da Türkiye’nin lokomotifi biziz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizi geleceğe taşıyan pek çok proje ve çalışmanın mimarı olduk"

Ümit Önal, Türkiye'yi çağın ötesine taşıyacak her türlü proje ve çalışmanın mimarı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, hayatın her alanında insanı odağına alan teknolojiler sunmayı, bu teknolojileri "herkes için erişilebilir" kılmayı sürdüreceklerini aktardı.

Önal, "Bu sorumluluğumuzun bize verdiği motivasyon ve güçle, yılın ilk 9 ayı itibarıyla 12,6 milyar TL'lik yatırım yapmış durumdayız. Abone sayımız yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 498 bin net abone artışı ile 52,9 milyona ulaştı. Abone kazanımları süreçlerine bakarsak, özellikle mobil abone segmentinde Türk Telekom en çok tercih edilen operatör oldu, Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında liderliğimizi üst üste sekiz çeyrek boyunca sürdürdük." ifadelerini kullandı.

"İmtiyaz sürecindeki başvurumuz, değer yaratan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli içeriyor"

Yukarı yönlü performanslarının devam ettiği süreçte, gündem maddeleri arasında imtiyaz konusunun da olduğunu bildiren Önal, şunları kaydetti:

"2023 yılı başında sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için BTK'ya başvuruda bulunduk. Sonrasında BTK bizlerden bir sonraki anlaşmaya dair taslak niteliğinde bir çerçeve dokümanı hazırlamamızı istedi. Bu doğrultuda konuya ilişkin görüş, öneri ve taleplerimizi bir araya topladığımız çerçeve dokümanı düzenleyici kuruma sunduk. Başvurumuzun ardından düzenleyici kurum ile görüşmelerimiz sürerken, süreç kapsamında, Türkiye'nin, sektörün ve Türk Telekom'un birlikte kalkınmasını sağlayacak, değer yaratan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bir yaklaşım bakış açısıyla hareket ettik. 2024 yılında bu öncelikli konu üzerinde somut ilerlemeler görmeyi bekliyoruz."

"Fiberin ve yeni nesil teknolojilerin ülkemiz adına öneminin bilincindeyiz"

Önal, yeni nesil ve yarını yakalayan teknolojilere verdikleri önem hakkında da değerlendirmelerde bulundu. 5G’ye yerli ve milli unsurlarla geçerek, Türkiye'yi bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olması için tüm katkıyı ortaya koyduklarını belirten Önal, şu bilgileri verdi:

"5G konusundaki çalışmalarımızla, gerçekleştirdiğimiz ilklerle, dünyada ve Türkiye'de 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif rol üstlendik. Fiber ağımızı sürekli olarak artırıyoruz. Müşterilerimizi kaliteli bağlantı ile buluşturma yönünde yüksek motivasyona sahibiz. Üçüncü çeyrek itibarıyla sabit genişbant abone sayısı 15,1 milyona yükseldi. Sabit genişbant ARPU (kullanıcı başı ortalama gelir) büyümesi, üçüncü çeyrekte artış eğilimini sürdürerek yıllık bazda yüzde 58,1’e ulaştı. Fiber abone sayısı çeyreklik bazda 355 bin net kazanımla 12,6 milyon oldu. 427 bin kilometreye yükselen fiber ağımız, istikrarlı fiber dönüşüm odağımızı yansıtır şekilde Eylül 2023 itibarıyla 31,9 milyon haneyi kapsıyor. Fiberin ve yeni nesil teknolojilerin ülkemiz adına öneminin bilincindeyiz. 5G ve ötesi teknolojilerde Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Aldıkları toplam yatırım 20 milyon doları aşan girişimlerimiz, dünya sahnesinde gurur kaynağımız oldu"

Yarını yakalayan teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri her zaman desteklediklerini bildiren Önal, Türk Telekom Ventures ve PİLOT ile yerli girişimlere rehberlik ettiklerini aktardı.

Önal, "Hayata geçirdiğimiz TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu ile girişimlere yatırım yaparken, TT Ventures’ın San Francisco’daki ofisi ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olmayı hedefliyoruz. Türkiye’den yeni 'unicorn'lar çıkarma noktasında rol model bir kurum olmayı amaçlıyoruz. Halihazırda Türk Telekom Ventures ile yatırım yaptığımız 16 girişimin 11’i PİLOT mezunlarından oluşuyor. Bugüne kadar, PİLOT programının mezun sayısı 104’e ulaşırken toplamda 30 milyon TL nakit desteği sağlandı. Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT girişimlerimizin aldıkları toplam yatırım tutarı 20 milyon doları aştı. Aldıkları toplam yatırım 20 milyon doları aşan girişimlerimiz, dünya sahnesinde gurur kaynağımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece yatırım anlamında değil, sundukları fiziksel imkânlarla da girişimler için öncü bir şirket olduklarını kaydeden Önal, "Telekom Ventures olarak, Eminönü'ndeki Santral binasından sonra, girişimciler için kullanıma sunduğumuz ikinci ofisimizi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 5 Ekim'de açtık. AKM’deki girişimcilik merkezimizin, geleceğe yön verenlerin buluşma noktası ve dünya sahnesinde ülkemizi gururla temsil edecek birçok fikre ilham olacağına inanıyoruz. Türk Telekom olarak, girişimlerimiz için öncü bir şirket olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirliği çalışmalarımızın merkezine aldık"

"Sürdürülebilirlik üzerinde hassasiyetle durduğumuz, önemli bir konu" diyen Ümit Önal, bu konudaki çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Türk Telekom olarak, teknolojiyi insanın, toplumun ve doğanın faydasına dönüştürme vizyonumuzu sürdürülebilirlik çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılı boyunca bu hassasiyet ve sorumlulukla çalıştık. Bu kapsamda, kısa süre önce 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’muzu yayımladık. Sürdürülebilirlik politikamızın çerçevesini çizdiğimiz tüm başlıklarda ciddi adımlar attık. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, sürdürülebilir kalkınma, karbon ayak izini azaltma, iklim değişikliklerinin sebep olduğu riskleri yönetme hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yıl Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarımıza hız verdik.

Yakın zamanda, GES için şirketimize tahsis edilen kurulu güç kapasitesini 405,8 MWe'ye çıkardık. Tüm proje ve yatırımlarımızı Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Nitekim bu konuda da önemli bir adım attık ve E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemiz ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörler ile beslenen kesintisiz bir şarj hizmeti sunmaya başladık. Türk Telekom olarak, yenilenebilir enerjideki öncü vizyonumuzu gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz."