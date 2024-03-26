Türk Traktör (TTRAK) ne zaman, ne kadar temettü verecek? Karar belli oldu

Türk Traktör'den yapılan açıklamaya göre 3 Nisan'da hesaplara yansıyacak şekilde pay başına brüt 62,9578969 TL, net 56,6621072 TL temettü ödemesi yapılacak. Türk Traktör'den KAP'a yapılan bildirime göre Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 1 Nisan 2024.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:





"Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 01 Nisan 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir"