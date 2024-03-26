ARA
Bist 100
8807,38
-2,46%
Bist 100
Dolar/TL
32,1991
0,1625%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8783
0,1108%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0834
-0,0554%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2254,87
0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Türk Traktör (TTRAK) ne zaman, ne kadar temettü verecek? Karar belli oldu

Türk Traktör (TTRAK) ne zaman, ne kadar temettü verecek? Karar belli oldu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) Genel Kurul'un temettü kararını duyurdu. İşte Türk Traktör'den yapılan açıklamaya temettü kararı ve temettü ödeme tarihi

26 Mart 2024 | 20:22
Son Güncellenme: 26 Mart 2024 | 20:34
Türk Traktör (TTRAK) ne zaman, ne kadar temettü verecek? Karar belli oldu

Türk Traktör'den yapılan açıklamaya göre 3 Nisan'da hesaplara yansıyacak şekilde pay başına brüt 62,9578969 TL, net  56,6621072 TL temettü ödemesi yapılacak. Türk Traktör'den KAP'a yapılan bildirime göre Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 1 Nisan 2024.

KAP'a yapılan açıklama şöyle: 


 

"Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 01 Nisan 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir"

0
  • KSTUR 6782,5 -9,99% DETAY
  • KONYA 10117,5 -9,99% DETAY
  • PEKGY 12,71 -9,99% DETAY
  • SRVGY 277,25 -9,98% DETAY
  • SODSN 250,25 -9,98% DETAY
  • UNLU 15,11 -9,95% DETAY
  • DERHL 10,4 -9,96% DETAY
  • PETKM 21,3 -9,97% DETAY
  • BJKAS 57,75 -9,98% DETAY
  • ALTIN GRAM - TL 2253,64 -0,05%
  • ALTIN ONS 2178,6 0,31%
  • BIST 100 8807,38 -2,46%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,535 -0,021%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35875 0,02871%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,475 -0,3634%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1748 -0,0463%
  • EURO/DOLAR 1,0832 -0,0032%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8505 -0,0436%
  • STERLIN/DOLAR 1,263 0,00792%
Günün En Çok Okunanları
Gedik Yatırım ne zaman, ne kadar temettü verecek?
Bu hafta temettü verecek 7 şirket
Bu hafta temettü verecek 7 şirket
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü telekomünikasyon şirketi bu bu kez 1200 kişiyi işten çıkartıyor
Ünlü telekomünikasyon şirketi bu bu kez 1200 kişiyi işten çıkartıyor
Emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması
Emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması
EBRD'den deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
EBRD'den deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
100 euroya satılan bu ayakkabıların farklı bir özelliği var
GERİ
İLERİ
Gedik Yatırım ne zaman, ne kadar temettü verecek?
Bu hafta temettü verecek 7 şirket
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü telekomünikasyon şirketi bu bu kez 1200 kişiyi işten çıkartıyor
Bu hafta temettü verecek 7 şirket
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü telekomünikasyon şirketi bu bu kez 1200 kişiyi işten çıkartıyor
Emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü telekomünikasyon şirketi bu bu kez 1200 kişiyi işten çıkartıyor
Emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması
EBRD'den deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL