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Turkcell bazı iştiraklerinin satışı için hisse devrini tamamladı

Turkcell'in bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte NJJ Holding grup şirketi DVL Telecom'a devrinin gerçekleştiği ve Turkcell’in bu bağlı ortaklıklarda payının kalmadığı bildirildi.

10 Eylül 2024 | 13:29
Turkcell bazı iştiraklerinin satışı için hisse devrini tamamladı

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Ukrayna'da faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların hisse satış işleminin kapanışına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, "Şirketimizin 29 Aralık 2023 ve diğer ilgili tarihlerdeki açıklamaları çerçevesinde, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devri gerçekleşmiştir. Şirketimizin bu bağlı ortaklıklarda payı kalmamıştır." denildi.

Nihai satış bedelinin, kapanış tarihi itibarıyla hazırlanacak finansallarda yer alan nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılacak uyarlamalar çerçevesinde belirleneceği belirtilen açıklamada, "Hisse satış sözleşmesine istinaden, kapanış tarihi (bugün) itibarıyla tarafımıza 524,3 milyon dolar ödenmiştir. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.a

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