Türkiye’de 13 yılda 170 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi

200’ün üzerinde markasıyla 180 ülkede hizmet veren Diageo’nun deneyim ve birikiminden güç aldıklarını belirten Mey | Diageo Genel Müdürü Bahar Uçanlar, bugüne kadar Türkiye’ye 170 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Alaşehir fabrikasında yer alan inovasyon merkezi Yenilikhane’de 3 Ekim Perşembe günü basın mensupları ile bir araya gelen Mey | Diageo Genel Müdürü Bahar Uçanlar şirketin 13 yıldan bu yana Türkiye’de 170 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini belirtti. İyileştirme, inovasyon ve sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirilen bu yatırımlar sonucunda Mey | Diageo’nun üretim kabiliyetinin arttığına dikkat çeken Uçanlar, şirketin sektörün en büyük üreticilerinden biri olmasının yanı sıra Diageo dünyasının da en büyük üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Bu yatırımların içerisinde kendilerini en çok heyecanlandıran projelerden birinin dünyanın ilk rakı inovasyon merkezi Yenilikhane olduğunu hatırlatan Uçanlar, sözlerini “Rakı bizim işimizde çok önemli bir yere sahip. Markalarımızın köklü bir mirası var. Bu portföyü bir adım ileriye taşımak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Yenilikhane’de bunu başardık” diyerek sürdürdü. Diageo’nun dünyanın birçok farklı ülkesinin yerel içkisini desteklediğini de sözlerine ekleyen Uçanlar, özellikle son yıllarda Yenilikhane’de gerçekleştirilen ürün geliştirme ve kraft rakı çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini açıkladı.

200’e yakın formül, ilk kraft ürünler

Markalarla birlikte 500 yıllık bir geleneği korumak, geliştirmek, yenilemek, geleceğini şekillendirmek için çalışmalarına tohumdan başlayan Mey | Diageo, 2019 yılında Alaşehir’deki fabrikasının içinde dünyanın ilk rakı araştırma, geliştirme ve inovasyon merkezini kurdu ve Türkiye’nin ilk kraft rakılarını üretmeye başladı. Yenilikhane’de bugüne kadar 200’e yakın formül üzerinde çalışılırken, 3 kraft ürünü pazara katan şirketin kraft rakıları, anasonlu içkiler kategorisinde de ilk olma özelliği taşıyor.

